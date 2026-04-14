Hướng dẫn dùng phanh tay điện tử cho người mới, tránh hỏng xe 14/04/2026 11:15

(PLO)- Chỉ với một nút bấm đơn giản, phanh tay điện tử có thể giúp lái xe nhàn hơn hoặc vô tình khiến xe nhanh hỏng nếu dùng sai cách.

Phanh tay điện tử đang ngày càng trở nên phổ biến trên các mẫu ô tô hiện đại nhờ sự tiện lợi, gọn gàng và dễ sử dụng hơn so với phanh tay cơ truyền thống. Tuy nhiên, với những người mới cầm lái, việc chưa hiểu rõ cách vận hành hệ thống này có thể dẫn đến thao tác sai, gây cảm giác lúng túng khi dừng đỗ hoặc thậm chí ảnh hưởng đến độ bền của xe về lâu dài.

Hiểu đúng cách sử dụng phanh tay điện tử không chỉ giúp bạn lái xe an toàn hơn mà còn tránh được những lỗi nhỏ có thể khiến xe nhanh xuống cấp.

Hiểu đúng nguyên lý hoạt động của phanh tay điện tử

Khác với cần phanh tay cơ phải kéo bằng lực tay, phanh tay điện tử hoạt động thông qua một nút bấm, sử dụng mô-tơ để siết phanh bánh sau khi xe dừng.

Thông thường, người lái chỉ cần kéo nhẹ nút để kích hoạt phanh và đạp phanh chân kết hợp nhấn nút xuống để nhả phanh. Một số mẫu xe còn tích hợp chức năng tự động nhả khi người lái vào số và đạp ga.

Vì thao tác đơn giản nên nhiều người mới dễ chủ quan, nhưng việc sử dụng không đúng thời điểm vẫn có thể gây ảnh hưởng đến hệ truyền động và hộp số.

Người mới lái xe cần nắm rõ thao tác với phanh tay điện tử để tránh các lỗi tưởng nhỏ nhưng dễ ảnh hưởng đến độ bền hộp số. Ảnh: wikiHow

Khi nào nên kích hoạt phanh tay điện tử

Nguyên tắc quan trọng nhất là chỉ kích hoạt phanh tay điện tử khi xe đã dừng hẳn.

Sau khi dừng xe, hãy giữ chân phanh, chuyển cần số về P đối với xe số tự động hoặc về số phù hợp với xe số sàn, sau đó mới kích hoạt phanh tay điện tử. Thói quen này giúp giảm tải áp lực lên hộp số và tránh việc toàn bộ trọng lượng xe dồn vào chốt khóa hộp số, đặc biệt khi đỗ trên dốc.

Với xe dừng đèn đỏ trong thời gian ngắn, có thể kết hợp tính năng Auto Hold nếu xe được trang bị, thay vì liên tục bật tắt phanh tay điện tử.

Sai lầm người mới thường gặp

Một lỗi phổ biến là về số P trước rồi thả chân phanh ngay khi xe chưa kích hoạt phanh tay điện tử. Cách làm này khiến trọng lượng xe dồn trực tiếp lên hộp số, lâu ngày có thể gây mòn cơ cấu khóa số.

Một sai lầm khác là nhả phanh tay điện tử khi chưa cài số hoặc đạp ga quá mạnh ngay lúc xe bắt đầu di chuyển, dễ tạo áp lực đột ngột lên hệ truyền động.

Ngoài ra, nhiều người có thói quen thử phanh tay điện tử khi xe vẫn đang lăn bánh để “xem có ăn không”. Đây là thao tác cần tránh vì có thể khiến hệ thống phanh và mô-tơ hoạt động bất thường, thậm chí gây mất ổn định xe.

Cách dùng khi dừng đỗ trên dốc

Khi dừng hoặc đỗ xe trên dốc, phanh tay điện tử phát huy hiệu quả rất tốt nếu dùng đúng cách.

Người lái nên giữ chân phanh, kéo phanh tay điện tử, sau đó mới chuyển về số P. Khi khởi hành, hãy vào số, đạp ga nhẹ và để hệ thống tự nhả nếu xe có hỗ trợ. Với xe không có tính năng tự nhả, cần nhả phanh đúng lúc xe bắt đầu có lực kéo để tránh trôi xe.

Thao tác đúng sẽ giúp xe không bị giật, hạn chế áp lực lên hộp số và tăng độ an toàn cho người mới.

Kết hợp Auto Hold để lái nhàn hơn

Nhiều xe hiện nay tích hợp Auto Hold đi cùng phanh tay điện tử. Đây là tính năng rất hữu ích cho người mới, đặc biệt khi đi phố đông hoặc dừng chờ đèn đỏ.

Khi kích hoạt Auto Hold, xe sẽ tự giữ phanh sau khi dừng hẳn mà người lái không cần giữ chân phanh liên tục. Khi nhấn ga, hệ thống sẽ tự động nhả phanh để xe di chuyển mượt mà.

Sử dụng đúng tính năng này không chỉ giảm mệt mỏi mà còn giúp người mới tránh được lỗi quên kéo phanh tay khi dừng xe.