Những lưu ý quan trọng giúp bạn làm chủ tay lái an toàn ngay từ ngày đầu sở hữu xe 15/04/2026 13:55

(PLO)- Chỉ cần nắm vững những lưu ý cơ bản ngay từ ngày đầu sở hữu xe, bạn sẽ tự tin cầm lái hơn, đi an toàn hơn và hạn chế tối đa rủi ro trên đường.

Sở hữu một chiếc ô tô không chỉ mang lại sự tiện nghi trong di chuyển mà còn đi kèm với trách nhiệm đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh. Đặc biệt, trong những ngày đầu làm quen với xe, việc nắm vững các nguyên tắc lái xe an toàn là yếu tố then chốt giúp bạn tự tin hơn sau tay lái và hạn chế tối đa rủi ro.

Trước hết, hãy dành thời gian làm quen với chiếc xe của mình. Hiểu rõ vị trí và cách vận hành của các bộ phận như chân ga, phanh, vô lăng, cần số hay hệ thống đèn, gạt mưa… sẽ giúp bạn xử lý tình huống linh hoạt hơn trong quá trình di chuyển. Đừng vội vàng lái xe trên những cung đường đông đúc khi chưa thực sự kiểm soát tốt phương tiện.

Tư thế ngồi lái chuẩn giúp tối ưu tầm nhìn, giảm mệt mỏi và tăng phản xạ để cầm lái an toàn hơn. Ảnh: wikiHow

Tiếp theo, việc điều chỉnh tư thế ngồi lái đúng cách cũng đóng vai trò rất quan trọng. Ghế ngồi, vô lăng và gương chiếu hậu cần được thiết lập phù hợp để đảm bảo tầm nhìn tối ưu và giảm thiểu mệt mỏi khi lái xe. Một tư thế lái chuẩn không chỉ giúp bạn thoải mái mà còn tăng khả năng phản xạ khi gặp tình huống bất ngờ.

Bên cạnh đó, hãy luôn tuân thủ các quy tắc giao thông và duy trì thói quen lái xe phòng thủ. Giữ khoảng cách an toàn, quan sát kỹ xung quanh, hạn chế sử dụng điện thoại và kiểm soát tốc độ là những nguyên tắc cơ bản nhưng vô cùng quan trọng để tránh va chạm.

Ngoài ra, người mới sở hữu xe cũng nên tập luyện kỹ năng lái trong nhiều điều kiện khác nhau như đường hẹp, đường đông, trời mưa hay ban đêm. Việc tích lũy kinh nghiệm thực tế sẽ giúp bạn nâng cao khả năng xử lý và tự tin hơn khi tham gia giao thông.

Cuối cùng, đừng quên kiểm tra xe định kỳ trước mỗi hành trình. Những yếu tố như lốp xe, phanh, đèn chiếu sáng hay mức nhiên liệu cần được đảm bảo trong trạng thái tốt nhất để hành trình luôn an toàn và suôn sẻ.

Lái xe an toàn không chỉ là kỹ năng, mà còn là thói quen cần được rèn luyện mỗi ngày. Bắt đầu đúng ngay từ những ngày đầu sở hữu xe sẽ giúp bạn xây dựng nền tảng vững chắc, tự tin cầm lái và tận hưởng trọn vẹn trên mọi hành trình.