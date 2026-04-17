5 bí quyết giúp lái mới nhanh lên tay, đi xe vững và an toàn hơn 17/04/2026 10:37

(PLO)- Người mới lái thường dễ run tay, giữ xe chưa thẳng hoặc xử lý chậm, nhưng chỉ cần luyện đúng vài nguyên tắc quan trọng, việc lên tay nhanh và đi xe chắc chắn sẽ dễ hơn rất nhiều.

Giai đoạn đầu cầm lái luôn là thử thách với bất kỳ ai. Cảm giác thiếu tự tin, khó giữ xe ổn định, xử lý chậm khi gặp tình huống bất ngờ hay lúng túng lúc vào cua, lùi xe là những điều rất thường gặp. Tuy nhiên, kỹ năng lái xe không phụ thuộc hoàn toàn vào thời gian cầm vô lăng, mà nằm ở cách rèn thói quen đúng ngay từ đầu. Chỉ cần nắm vững một vài nguyên tắc quan trọng, người mới hoàn toàn có thể nhanh chóng "lên tay", đi xe vững hơn và giảm đáng kể rủi ro mất an toàn.

1. Chỉnh tư thế ngồi và gương đúng trước khi xe lăn bánh

Nhiều người mới thường bỏ qua bước này vì nghĩ không ảnh hưởng nhiều, nhưng đây lại là nền tảng của cảm giác lái.

Tư thế ngồi đúng giúp bạn kiểm soát vô-lăng, chân ga và chân phanh chính xác hơn, đồng thời giảm mệt mỏi khi đi đường dài. Ghế nên chỉnh sao cho lưng tựa thoải mái, hai tay đặt lên vô-lăng hơi chùng khuỷu, chân đạp hết phanh mà đầu gối vẫn còn độ co nhẹ.

Gương chiếu hậu hai bên và gương giữa cần được chỉnh để giảm điểm mù tối đa, giúp quan sát tốt khi chuyển làn hoặc lùi xe.

Tư thế ngồi và chỉnh gương đúng là nền tảng giúp lái mới kiểm soát xe chính xác, giảm điểm mù và tự tin hơn trong mọi thao tác. Ảnh: wikiHow

2. Nhìn xa thay vì chỉ chăm chăm đầu xe

Một trong những lỗi phổ biến nhất của lái mới là quá tập trung vào phần đầu xe hoặc khu vực ngay trước mũi xe. Điều này khiến thao tác lái dễ bị chậm và xe khó giữ ổn định trên đường thẳng.

Thói quen đúng là hướng mắt xa hơn về phía trước, quan sát luồng giao thông và điểm đến của xe thay vì chỉ nhìn gần. Khi mắt nhìn xa, tay lái sẽ tự nhiên ổn định hơn, giúp xe đi thẳng và vào cua mượt hơn.

3. Tập cảm giác chân ga và chân phanh thật mượt

Đi xe giật cục là dấu hiệu rất thường thấy ở người mới. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc thao tác chân ga hoặc chân phanh quá đột ngột.

Muốn nhanh lên tay, hãy tập thói quen đạp ga tăng dần, nhả ga sớm và phanh êm trước khi cần dừng. Việc này không chỉ giúp hành khách dễ chịu mà còn làm bạn kiểm soát khoảng cách với xe phía trước tốt hơn.

Khi đã quen cảm giác lực chân, việc di chuyển trong phố đông hay dừng, đi liên tục sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

4. Giữ tốc độ vừa phải và luôn chừa khoảng an toàn

Người mới không cần cố chạy nhanh để "bắt nhịp" với xe khác. Điều quan trọng hơn là giữ tốc độ trong vùng bạn cảm thấy kiểm soát tốt nhất.

Hãy duy trì khoảng cách đủ xa với xe phía trước để có thời gian xử lý khi họ phanh gấp. Quy tắc này đặc biệt quan trọng khi đi dưới mưa, đường trơn hoặc khu vực đông xe máy.

Đi chậm nhưng đúng kỹ thuật sẽ giúp kỹ năng tiến bộ nhanh hơn nhiều so với việc cố lái nhanh trong tâm lý căng thẳng.

5. Luyện các tình huống thực tế thay vì chỉ đi đường quen

Muốn nhanh vững tay lái, bạn cần trải nghiệm nhiều tình huống khác nhau như quay đầu, lùi chuồng, leo dốc, đổ đèo nhẹ, đi đường đông hoặc đường hẹp.

Việc chỉ chạy trên một cung đường quen thuộc dễ tạo cảm giác "lái ổn", nhưng khi gặp môi trường mới lại dễ mất bình tĩnh. Hãy tăng dần độ khó theo từng ngày để xây dựng phản xạ thực tế.

Chính việc va chạm với nhiều tình huống thật sẽ giúp bạn hình thành cảm giác xe, phán đoán khoảng cách và phản xạ an toàn nhanh hơn.

Lên tay nhanh bắt đầu từ thói quen đúng

Người lái mới không cần nóng vội. Kỹ năng vững vàng được xây dựng từ những thói quen nhỏ nhưng đúng kỹ thuật, lặp lại mỗi ngày.

Chỉ cần kiên trì áp dụng 5 bí quyết trên, bạn sẽ sớm cảm nhận rõ sự thay đổi: tay lái chắc hơn, xe đi ổn định hơn và tâm lý cũng tự tin hơn trong mọi hành trình.