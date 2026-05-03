Cuộc chiến giảm giá ô tô tại Trung Quốc 03/05/2026 08:15

Dù Bắc Kinh nỗ lực dập tắt việc giảm giá xe ô tô, nhưng việc BYD liên tục giảm giá đang buộc các đối thủ phải làm theo.

Ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc đã dành phần lớn thời gian trong hai năm qua để chờ đợi cuộc chiến giá cả tự lắng xuống. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra và các hãng xe không hề có dấu hiệu nhượng bộ.

Đối mặt với doanh số sụt giảm, BYD đang thực hiện những đợt giảm giá đáng kể. Các đối thủ chính như Geely và Chery cũng đang có động thái tương tự.

Gần một năm trước, chính quyền Trung Quốc đã làm việc với lãnh đạo hơn 12 nhà sản xuất ô tô. Họ gây áp lực buộc các hãng chấm dứt cuộc chiến giá cả trước khi trở thành "cuộc đua xuống đáy". Cơ quan quản lý thị trường kêu gọi nỗ lực khắc phục tình trạng cạnh tranh "lạc hậu". Đây là cụm từ Thủ tướng Lý Khương đã sử dụng để chỉ hành vi tự hủy hoại của ngành này.

Dù vậy, tình hình hiện tại không mấy thay đổi. Dữ liệu từ Bloomberg cho thấy mức giảm giá trung bình trên các mẫu xe BYD đã tăng lên 10% trong tháng 3. Trong khi đó, Geely và Chery áp dụng mức giảm khoảng 15%. Mức giảm này nhìn chung khá ổn định trong mười hai tháng qua.

Thực tế, Trung Quốc đang thiếu người mua ô tô. Tình trạng dư thừa năng lực sản xuất là nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. Năm ngoái, khoảng 23 triệu xe mới đã được bán ra trong nước. Tuy nhiên, các nhà máy ô tô tại đây có khả năng sản xuất đến 55,5 triệu xe mỗi năm. Điều này thúc đẩy nhiều thương hiệu tăng cường xuất khẩu. Tháng trước, xuất khẩu xe điện từ Trung Quốc đã tăng hơn gấp đôi.

Hiện nay, các công ty bao gồm cả BYD đang buộc phải thanh toán cho nhà cung cấp nhanh hơn trước. Trước đó, các hãng xe thường trì hoãn trả hóa đơn nhiều tháng để lấy kinh phí giảm giá sâu. Việc phải thanh toán nhanh đã làm tăng các khoản nợ trên bảng cân đối kế toán. Đối với BYD, điều này đẩy tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu lên mức 25%.

"Điều này có vẻ tốt cho khách hàng, nhưng thực tế không phải vậy, các nhà sản xuất đang thua lỗ", ông François Roudier, Tổng thư ký Tổ chức Quốc tế các Nhà sản xuất Ô tô, cho biết. "Nó gây tổn hại cho toàn bộ hệ thống".