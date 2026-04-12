BYD bị cáo buộc đối xử với công nhân như nô lệ tại nhà máy ở Brazil 12/04/2026 08:37

(PLO)- Chính phủ Brazil xác định nhân viên BYD phải làm việc quá giờ trong điều kiện sống tồi tệ tại nhà máy lớn nhất của hãng tại quốc gia này.

Bộ Lao động Brazil vừa bổ sung hãng xe điện BYD vào danh sách các nhà tuyển dụng có hành vi đối xử với người lao động tương tự chế độ nô lệ. Quyết định này hạn chế khả năng tiếp cận nguồn tài chính nhà nước và gây rủi ro uy tín tại thị trường quan trọng của hãng.

Theo luật Brazil, BYD phải chịu trách nhiệm về các điều kiện do nhà cung cấp đặt ra. Ảnh: AI.

Bộ Lao động và Việc làm đã công bố bản cập nhật danh sách đen, bổ sung thêm 169 chủ sử dụng lao động. Công ty BYD Auto do Brasil Ltda bị đưa vào danh sách sau chiến dịch giải cứu hồi tháng 12-2024 tại công trường xây dựng nhà máy ở Camacari, bang Bahia.

Đơn kiện từ văn phòng công tố lao động liên bang đã nêu chi tiết các điều kiện tại hiện trường. Khi thanh tra đến nơi, hầu như không có công nhân nào tại công trường và máy móc đều ngừng hoạt động.

Công nhân Brazil cho biết đồng nghiệp người Trung Quốc thường làm việc bảy ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Các giám sát viên chỉ cho họ nghỉ khi biết đoàn kiểm tra sắp đến.

Tại khu ký túc xá, thanh tra phát hiện 107 hộ chiếu bị khóa trong tủ hành chính. Một số hộ chiếu bị giữ từ tháng 8-2024 khiến công nhân không thể tiếp cận giấy tờ cá nhân. Lực lượng bảo vệ có vũ trang thực thi lệnh phong tỏa, cấm công nhân rời đi nếu không có sự cho phép.

Điều kiện sinh hoạt tại đây rất tồi tệ. Giường không có nệm, thức ăn cất giữ trên sàn nhà đầy gián và chuột. Một cơ sở có 31 công nhân phải dùng chung một phòng tắm. Tại công trường chỉ có tám nhà vệ sinh di động cho toàn bộ công nhân.

Đáng chú ý, khoảng 60% tiền lương của công nhân bị giữ lại và chuyển trực tiếp vào các tài khoản ở Trung Quốc. Các nhà điều tra cũng phát hiện dấu hiệu gian lận giấy tờ nhập cư. Công nhân Trung Quốc được đưa đến bằng thị thực dịch vụ kỹ thuật chuyên ngành nhưng thực tế là công nhân xây dựng.

Các quan chức Brazil xác định mạng lưới nhà thầu tập trung vào China JinJiang Construction Brazil Ltda và Tecmonta Equipamentos Inteligentes Brasil. Theo luật Brazil, BYD phải chịu trách nhiệm về các điều kiện do nhà cung cấp đặt ra.

BYD tuyên bố cam kết vững chắc với quyền lao động và sẽ chấm dứt hợp đồng với Tập đoàn Xây dựng JinJiang.

Hồi tháng 1, BYD và các nhà thầu đã đạt thỏa thuận trị giá 40 triệu reais (khoảng 7,1 triệu USD) để bồi thường cho công nhân và thiệt hại tinh thần tập thể. Tuy nhiên, thỏa thuận này không ngăn được việc hãng bị đưa vào danh sách đen.

Tên của BYD sẽ nằm trong danh sách này ít nhất hai năm. Việc này hạn chế khả năng tiếp cận nguồn tài chính từ các ngân hàng nhà nước và các tổ chức tư nhân. Việc mua sắm của chính phủ cũng có thể bị ảnh hưởng.

Nhà máy tại Camacari có trị giá 5,5 tỉ reais (978 triệu USD), được xây dựng trên nền nhà máy cũ của Ford. Kể từ khi gia nhập thị trường Brazil vào năm 2022, BYD đã bán được hơn 170.000 xe điện, chiếm 74,4% thị phần tại nước này.