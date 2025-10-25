Nhà sản xuất ô tô Trung Quốc BYD 'tàng trữ' trái phép hơn 1.600 ô tô tại công viên nước Úc 25/10/2025 13:40

(PLO)- Nhà sản xuất ô tô Trung Quốc BYD đang đối mặt với sự giám sát chặt chẽ tại Úc sau khi hơn 1.600 phương tiện của hãng này bị phát hiện đang được lưu giữ trái phép.

Nhà sản xuất ô tô Trung Quốc BYD đã tự ý lưu giữ hơn 1.600 chiếc xe tại Công viên Jamberoo Action mà không có sự chấp thuận của chính quyền sở tại. Hội đồng Kiama tuyên bố cơ sở giải trí này không được cấp phép để hoạt động hợp pháp như một bãi đỗ xe thương mại.

Nhà sản xuất ô tô Trung Quốc BYD đang đối mặt với sự giám sát chặt chẽ tại Úc sau khi hơn 1.600 phương tiện của hãng này bị phát hiện đang được lưu giữ trái phép. Ảnh: Carscoops.



Sự trỗi dậy của nhà sản xuất ô tô Trung Quốc BYD tại thị trường Úc diễn ra hết sức chóng vánh, chỉ vài năm sau khi hãng ra mắt mẫu xe tiên phong là Atto 3. Kể từ đó, thương hiệu này đã liên tục mở rộng danh mục sản phẩm, bao gồm mẫu bán tải Shark 6 cùng nhiều dòng xe khác, và dự kiến sẽ còn nhiều mẫu xe nữa được trình làng trong năm nay.

Tuy nhiên, những diễn biến gần đây cho thấy đà tăng trưởng này có thể đang bị đẩy đi quá giới hạn. Nguyên nhân là do nhà sản xuất ô tô Trung Quốc BYD bị phát giác đã lưu giữ một lượng lớn xe trái phép tại bãi đậu xe của một công viên nước ở bang New South Wales.

Hơn 1.600 chiếc xe BYD hiện đang chiếm dụng bãi đậu xe tại Công viên Jamberoo Action, cách thành phố Sydney khoảng 90 phút về phía nam.

Mặc dù công viên nước này đóng cửa vào mùa đông và sẽ mở cửa trở lại trong tuần này để đón mùa hè sắp đến, bãi đậu xe của công viên vẫn "âm thầm" chất đầy các mẫu xe BYD, bao gồm Shark 6, Sealion 6, Sealion 7 và Seal.

Việc các nhà sản xuất ô tô hay đại lý lưu trữ hàng tồn kho dư thừa không phải là điều hiếm gặp, nhưng quy mô hoạt động của nhà sản xuất ô tô Trung Quốc BYD trong trường hợp này lại bị xem là "bất thường". Điều đáng nói hơn cả là công ty này đã vận chuyển hàng loạt xe tải từ cảng biển Port Kembla gần đó đến công viên nước mà không hề nhận được bất kỳ sự chấp thuận nào từ hội đồng thành phố.

Hội đồng Kiama địa phương đã nhận thấy số lượng xe BYD ngày càng tăng được cất giữ tại cơ sở này trong khoảng hai đến ba tháng. Dù bãi đậu xe thuộc sở hữu tư nhân, nhưng theo truyền thông địa phương, nó không được phép sử dụng cho các mục đích "không liên quan đến cơ sở giải trí".

Chủ sở hữu công viên được biết đã nộp Đơn xin hành động phát triển (DA) lên hội đồng vào đầu tháng 9, với mong muốn chuyển đổi bãi đậu xe thành một cơ sở lưu trữ xe.

Hiện tại, hội đồng vẫn đang trong quá trình xem xét đơn xin này và gần đây đã phát đi cảnh báo yêu cầu chủ sở hữu bất động sản chấm dứt việc sử dụng đất làm nơi cất giữ ô tô.

Người phát ngôn của Hội đồng xác nhận: “Hội đồng đang làm việc với chủ sở hữu Công viên Jamberoo Action để đảm bảo địa điểm này chỉ được vận hành cho những mục đích đã được cấp phép".

Về phía mình, nhà sản xuất ô tô Trung Quốc BYD tuyên bố rằng hoạt động lưu trữ xe tại New South Wales được xử lý bởi một đối tác hậu cần bên thứ ba, dù hãng vẫn chưa công bố danh tính cụ thể của đối tác này.

Đây là một tín hiệu không mấy tích cực đối với nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, đặc biệt trong bối cảnh hãng đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các thương hiệu đồng hương. Đáng chú ý, doanh số bán hàng nội địa của nhà sản xuất ô tô Trung Quốc BYD đã bị đối thủ GWM vượt qua trong năm nay.