Cuộc đua Robotaxi: Trung Quốc có thể đạt 300.000 xe vào năm 2030 03/09/2025 13:58

(PLO)- Những tiến bộ trong công nghệ AI và xe điện là động lực chính thúc đẩy sự phát triển của dịch vụ taxi không người lái tại Trung Quốc.

Theo một báo cáo từ ngân hàng đầu tư UBS, Trung Quốc có thể sẽ có khoảng 300.000 xe taxi không người lái hoạt động tại bốn thành phố lớn vào đầu năm 2030. Con số này được dự báo sẽ tăng lên nhiều hơn nữa, nhờ vào sự chấp nhận công nghệ ngày càng cao của người dân.

Những tiến bộ trong công nghệ AI và xe điện là động lực chính thúc đẩy sự phát triển của dịch vụ taxi không người lái tại Trung Quốc. Ảnh: Xinhua - bangkokpost.



Ông Paul Gong, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu ô tô Trung Quốc tại UBS, nhận định: "Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và chi phí lao động ngày càng đắt đỏ, xe tự hành sẽ rất hữu ích trong việc thúc đẩy năng suất." Theo ông, thị trường robotaxi tại Trung Quốc có thể đạt quy mô 183 tỷ USD mỗi năm nếu toàn bộ 2 triệu taxi truyền thống và 5 triệu xe trên các nền tảng gọi xe được thay thế bằng robotaxi.

Tuy nhiên, ông Gong không đưa ra khung thời gian cụ thể cho việc thương mại hóa hoàn toàn, vì điều này còn phụ thuộc vào các quy định và phản ứng của khách hàng.

Dự báo của UBS cũng tương đồng với ước tính của HSBC, khi ngân hàng này cho rằng robotaxi sẽ chiếm 6% tổng thị trường taxi của Trung Quốc và dự đoán quy mô thị trường ban đầu có thể vượt 40 tỷ USD mỗi năm. Ngoài ra, HSBC cũng cho biết taxi không người lái có thể tạo ra doanh thu 30 tỷ USD mỗi năm từ dịch vụ hậu cần và giao hàng.

Một trong những động lực tăng trưởng lớn nhất cho sự mở rộng của đội xe robotaxi tại Trung Quốc là chi phí sản xuất xe điện (EV) tích hợp công nghệ tự lái ngày càng giảm. Ông Gong cho biết chi phí sản xuất một chiếc taxi không người lái sẽ sớm giảm xuống dưới 300.000 Nhân dân tệ (khoảng 41.935 USD). Vài năm trước, chi phí này ở mức 500.000 Nhân dân tệ mỗi xe.

Theo tiêu chuẩn của SAE International, một cơ quan tiêu chuẩn toàn cầu, robotaxi hiện có khả năng tự lái cấp độ 4 (L4). Điều này được xem là bước tiến quan trọng trên con đường hướng tới xe tự lái hoàn toàn cấp độ 5, mở ra cơ hội lớn cho các nhà sản xuất và công ty vận tải.

Hiện nay, bốn thành phố hàng đầu của Trung Quốc là Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Thâm Quyến đã bắt đầu thử nghiệm robotaxi. Các công ty dẫn đầu trong lĩnh vực này bao gồm Apollo (của Baidu), Pony.ai và WeRide. Họ đang vận hành hàng chục chiếc taxi không người lái tại các khu vực được chỉ định và tính phí thấp hơn đáng kể so với giá cước trung bình.

Apollo đang vận hành một trong những mạng lưới robotaxi lớn nhất thế giới tại Vũ Hán, nơi hàng trăm xe không người lái có thể bao phủ 35% đường phố của thành phố. Tờ China Daily cũng đưa tin rằng Tesla đang tìm kiếm sự chấp thuận để vận hành dịch vụ robotaxi tại thị trường này.

Pony.ai, một trong những công ty hàng đầu, đang chuẩn bị sản xuất hàng loạt để đưa taxi không người lái trở nên phổ biến và giá cả phải chăng hơn. Theo ông Lou Tiancheng, đồng sáng lập kiêm Giám đốc công nghệ của Pony.ai, hoạt động sản xuất xe tự hành của công ty sẽ được đẩy mạnh trong nửa cuối năm 2025. Các công ty robotaxi hàng đầu của Trung Quốc cũng đang tìm cách mở rộng hoạt động kinh doanh ra thị trường quốc tế để theo đuổi lợi nhuận lớn hơn.