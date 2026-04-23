Trung Quốc chuẩn bị bán ô tô bay 23/04/2026 13:26

(PLO)-Ô tô bay tại Trung Quốc sẽ được giao hàng vào năm 2027.

Hãng tin Reuters vừa cho biết, Hãng Xpeng của Trung Quốc đã nhận được hơn 7.000 đơn đặt hàng ô tô bay, phần lớn đến từ thị trường nội địa Trung Quốc.

Công ty đang tích cực làm việc với các cơ quan quản lý hàng không để sớm nhận được chứng chỉ vận hành chính thức.

Ô tô bay được mô tả là mẫu xe duy nhất trên thế giới có khả năng chứa một chiếc máy bay không người lái (drone) chở khách hai chỗ ngồi ngay trong cốp sau.

Người dùng chỉ cần lái xe đến bãi cất cánh, tách phần drone ra khỏi xe và lên máy bay. Từ đó, họ có thể tiếp tục hành trình bằng đường hàng không, giúp cắt giảm thời gian di chuyển và dễ dàng tiếp cận các khu vực hẻo lánh.

Phần drone được chế tạo từ sợi carbon siêu nhẹ với tầm nhìn khoang lái toàn cảnh. Xpeng đang tích cực tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ thống kiểm soát bay mới để đảm bảo việc vận hành an toàn và thân thiện hơn với người dùng.