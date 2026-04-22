Chiếc xe máy không tốn xăng, có tính năng như ô tô giá 25 triệu đồng sẽ gây hấp dẫn người dùng? 22/04/2026 14:21

(PLO)-Người dùng đang ngày càng thích những chiếc xe máy không tốn xăng.

Startup xe điện Ấn Độ Simple Energy vừa chính thức trình làng mẫu xe máy flagship mang tên Simple Ultra.

Simple Ultra 2026 là dòng xe máy điện thế hệ mới được thiết kế với triết lý tối giản nhưng mang lại hiệu năng cực đại. Xe máy điện sử dụng khối động cơ điện trung tâm hiệu suất cao, giúp loại bỏ hoàn toàn chi phí bảo dưỡng định kỳ liên quan đến động cơ đốt trong như thay dầu, lọc xăng hay bugi.

Simple Ultra 2026 trang bị hệ thống pin graphene mật độ cao, cho phép di chuyển quãng đường lên tới 120 - 150 km chỉ với một lần sạc đầy.

Chỉ mất khoảng 2 giờ để sạc từ 0% lên 80%, giúp người dùng luôn sẵn sàng cho mọi hành trình đô thị. Lấy cảm hứng từ các dòng xe naked-bike hiện đại, khung sườn hợp kim nhôm siêu nhẹ giúp xe linh hoạt trong phố đông.

Simple Energy trang bị cho chiếc xe máy này những công nghệ an toàn như hệ thống giám sát áp suất lốp, kiểm soát hành trình và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Ngoài ra, xe có kiểm soát lực kéo 4 cấp độ 1 và hệ thống phát hiện té ngã, và đèn hướng dẫn về nhà.

Sở hữu động cơ 8,8 kW sản sinh mô-men xoắn cực đại 72 Nm, Simple Ultra mang lại khả năng tăng tốc tức thời. Xe có thể đạt vận tốc tối đa 115 km/h và chỉ mất 2,77 giây để tăng tốc từ 0-40 km/h.

Tại thị trường quốc tế, chiếc xe máy này được bán với giá 25-28 triệu đồng.