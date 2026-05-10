Không cần chờ sạc pin, loại xe 'ăn' xăng pha cồn này đang gây sốt tại Ấn Độ 10/05/2026 10:05

(PLO)- Ấn Độ đang đặt cược lớn vào công nghệ nhiên liệu linh hoạt (Flex-fuel) hay nói một cách dễ hiểu là Ấn Độ đang thúc đẩy xe Flex-fuel song hành cùng xe điện để tự chủ năng lượng.

Trong khi thế giới mải mê với xe điện, Ấn Độ lại thúc đẩy xe flex-fuel chạy bằng xăng pha cồn như một "át chủ bài" chiến lược để bứt phá và sớm đạt được mục tiêu tự chủ năng lượng.

Bài toán cơ sở hạ tầng: Không cần "xếp hàng" chờ sạc

Nhiên liệu linh hoạt thực chất là hỗn hợp xăng pha trộn Ethanol nồng độ cao (E85) hoặc Ethanol nguyên chất (E100). Điểm yếu lớn nhất của xe điện chính là hạ tầng sạc. Đây chính là nơi xe Flex-fuel (FFV) tỏa sáng.

Tận dụng mạng lưới cũ: Các trạm xăng hiện hữu chỉ cần cải tạo nhẹ là có thể cung cấp E85 hoặc E100.

Tiếp liệu thần tốc: Quy trình đổ nhiên liệu tương tự như xăng truyền thống. Chủ xe không cần chờ đợi hàng giờ hay lo lắng về việc lắp bộ sạc tại chung cư.

Xe Hybrid nhiên liệu linh hoạt: "Cặp bài trùng" hoàn hảo

Sự kết hợp giữa động cơ Flex-fuel và động cơ điện (Hybrid) mang lại hiệu suất ấn tượng. Khi trợ cấp cho xe điện dần bị cắt giảm, FFV và Hybrid sẽ chiếm ưu thế nhờ các yếu tố sau:

Giá thành dễ tiếp cận: Chi phí sản xuất xe FFV thấp hơn đáng kể so với xe điện thuần túy.

Tự chủ năng lượng: Ethanol được sản xuất từ mía và ngũ cốc dồi dào của Ấn Độ. Điều này giúp tăng thu nhập cho nông dân và giảm phụ thuộc vào dầu thô nhập khẩu.

"Thoát bóng" Trung Quốc và bài toán chiến lược

Chính phủ Ấn Độ đẩy mạnh FFV nhằm giảm sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng của Trung Quốc. Hiện nay, phần lớn hệ thống truyền động và pin xe điện vẫn bị các nhà cung cấp Trung Quốc chi phối.

"Việc chuyển sang nhiên liệu sinh học giúp Ấn Độ tự chủ hơn về năng lượng và công nghệ, đồng thời tận dụng được thế mạnh nông nghiệp nội địa", một chuyên gia nhận định.

Các "ông lớn" đã sẵn sàng nhập cuộc

Không còn là dự thảo trên giấy, các hãng xe lớn đã bắt đầu hành động:

Xe hai bánh: Royal Enfield đang thử nghiệm Classic 350 chạy E85. Các hãng TVS và Bajaj cũng có những bước tiến dài.

Xe bốn bánh: Toyota và Maruti Suzuki đã ra mắt các phiên bản Flex-fuel cho các dòng xe như Hycross và Fronx.

Về mặt chính sách, tiêu chuẩn CAFE III sắp tới tạo điều kiện để xe Flex-fuel có vị thế ngang hàng với xe điện. Điều này mở đường cho cuộc bùng nổ về hạn ngạch khí thải.