Chuyên gia nói gì về sử dụng xe điện mùa nắng nóng? 16/04/2026 14:56

Thời tiết trên cả nước đang bước vào giai đoạn nắng nóng diện rộng. Trong điều kiện này, xe điện có thể có một số thay đổi trong quá trình vận hành do hệ thống pin và điều hòa cần hoạt động nhiều hơn để đảm bảo hiệu suất và độ bền.

Theo đó, VinFast đưa ra lời khuyên đối với các chủ xe như tránh đỗ xe lâu dưới trời nắng. Đỗ xe lâu dưới nắng sẽ làm nhiệt độ tăng cao, gây bất lợi cho pin và các cụm linh kiện liên quan, đặc biệt khi xe đứng yên trong thời gian dài.

Tránh thường xuyên dùng sạc nhanh với trụ sạc công suất lớn, vì việc sạc nhanh (DC) với công suất lớn gây áp lực lớn hơn khiến nhiệt độ pin tăng cao hơn trong quá trình sạc, dẫn đến nhanh chai pin hơn.

Đồng thời, chủ xe không nên thường xuyên đạp thốc ga, tăng tốc gấp. Việc thốc ga, tăng tốc đột ngột lặp lại nhiều lần sẽ khiến pin phải xả dòng lớn, dễ tăng nhiệt và tiêu hao năng lượng cao hơn, dẫn đến nhanh chai pin hơn.

Bên cạnh đó, các chủ xe cũng lưu ý không nên duy trì mức pin quá thấp hoặc quá cao trong thời gian dài. Việc để pin ở mức quá thấp hoặc quá cao kéo dài thường không tối ưu cho trạng thái pin, đồng thời có thể phát sinh bất tiện trong sử dụng thực tế.

“Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, việc xe có những thay đổi nhất định trong vận hành là hoàn toàn bình thường. Để sử dụng xe hiệu quả hơn, VinFast khuyến nghị các chủ xe duy trì thói quen lái xe ổn định, hạn chế tăng tốc đột ngột, ưu tiên đỗ xe tại nơi râm mát và quản lý mức pin hợp lý”- VinFast.

Cũng theo các chuyên gia, trời nắng nóng như thời điểm hiện tại, các chủ xe cần hạn chế tối đa việc phơi xe trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời trong thời gian dài. Nhiệt độ mặt đường và ánh nắng chiếu trực tiếp có thể làm nóng vỏ pin. Nếu bắt buộc phải đỗ ngoài trời, hãy sử dụng bạt phủ cách nhiệt chuyên dụng.

Khi xe vừa di chuyển quãng đường dài, pin đang ở nhiệt độ cao thì chủ xe không nên sạc pin ngay lúc đậu xe. Việc cắm sạc ngay lập tức (đặc biệt là sạc nhanh) sẽ khiến nhiệt độ tăng vọt, gây hại cho các cell pin. Hãy để xe nghỉ khoảng 30-60 phút trước khi sạc.

Các chủ xe có thể ưu tiên sạc xe vào ban đêm, nhiệt độ ban đêm thấp giúp quá trình sạc ổn định và an toàn hơn.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng đưa ra lời khuyên hạn chế sạc đầy 100%. Trong điều kiện nắng nóng, chỉ nên sạc đến khoảng 80% để giảm áp lực lên pin, trừ khi bạn có chuyến đi xa cần thiết.

Các chủ xe cũng có thể kiểm tra áp suất lốp thường xuyên. Nhiệt độ mặt đường vào mùa hè tại Việt Nam có thể lên tới 60°C. Áp suất lốp không đạt chuẩn (quá non) sẽ làm tăng ma sát, khiến xe tiêu tốn nhiều điện năng hơn và tăng nguy cơ nổ lốp do nhiệt.