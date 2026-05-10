Vì sao phải áp dụng nguyên tắc đếm từ 1 đến 3 để lái xe? 10/05/2026 18:04

(PLO)-Lái xe là một cột mốc quan trọng mang lại sự tự do đi lại bất cứ khi nào bạn muốn, dù là đi làm, làm việc vặt hay đi chơi cuối tuần.

Việc lần đầu ngồi sau tay lái cũng mang lại không ít lo lắng và bất ổn, vì vậy nắm vững các kiến thức cơ bản là điều thiết yếu trước khi ra đường.

Trước hết, bạn cần tìm hiểu kỹ chiếc xe của mình vì mỗi phương tiện đều có sự khác biệt nhất định. Hãy dành thời gian làm quen với các vị trí điều khiển như đèn xi nhan, đèn pha, cần gạt nước, đèn cảnh báo nguy hiểm và còi.

Bạn cũng cần học cách điều chỉnh gương và ghế ngồi đúng cách để có tầm nhìn rõ ràng, làm quen với cần số, thực hành bật điều hòa, sưởi kính, phanh tay và hiểu các ký hiệu trên bảng điều khiển như đèn cảnh báo hay kim xăng.

Việc hiểu rõ sơ đồ của xe giúp bạn tránh lúng túng khi đang di chuyển, từ đó giảm xao nhãng và tăng độ an toàn.

Thực hành càng nhiều càng tốt trong môi trường an toàn là yếu tố không thể thay thế. Bạn nên bắt đầu ở những nơi yên tĩnh như bãi đậu xe trống hoặc khu dân cư ít xe cộ để tập trung vào các kỹ năng cốt yếu như quay xe, ra tín hiệu, phanh mượt mà, đỗ xe, chuyển làn và tăng tốc dần đều.

Khi đã tiến bộ, hãy nâng dần độ khó bằng cách lái xe vào ban đêm, khi trời mưa nhẹ hoặc trên đường cao tốc có sự giám sát để trở nên thoải mái và tự tin hơn trong nhiều tình huống khác nhau.

Thắt dây an toàn phải trở thành phản xạ tự nhiên mỗi khi bạn bước lên xe vì đây là cách đơn giản nhất để giảm thiểu rủi ro chấn thương nghiêm trọng khi xảy ra va chạm.

Tại hầu hết các quốc gia, việc thắt dây an toàn là yêu cầu bắt buộc của pháp luật và bạn cần đảm bảo tất cả hành khách trên xe đều thực hiện điều này trước khi xe chuyển bánh.

Bên cạnh đó, khi mới tập lái, bạn hãy bắt đầu chậm rãi và giữ bình tĩnh, không nên vội vàng hay chịu áp lực phải lái nhanh. Việc tuân thủ giới hạn tốc độ và tránh những đoạn đường giao thông phức tạp trong thời gian đầu sẽ giúp bạn tích lũy kinh nghiệm một cách tự nhiên.

Tránh xao nhãng là thói quen cần xây dựng ngay từ ngày đầu tiên bằng cách tập trung hoàn toàn vào con đường phía trước. Bạn nên tránh sử dụng điện thoại, ăn uống, điều chỉnh đài quá thường xuyên hoặc mải mê trò chuyện với hành khách.

Nếu có việc cần chú ý, hãy tấp xe vào lề an toàn trước khi xử lý. Đặc biệt, tuyệt đối không bao giờ lái xe sau khi sử dụng rượu bia, chất kích thích hoặc các loại thuốc gây buồn ngủ vì chúng làm giảm khả năng phản xạ và phán đoán, gây nguy hiểm cho tính mạng của chính bạn và người khác.

Giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện khác là chiến thuật phòng thủ hiệu quả giúp bạn có đủ thời gian phản ứng nếu xe phía trước dừng đột ngột.

Bạn có thể áp dụng quy tắc ba giây bằng cách chọn một vật cố định bên đường và đảm bảo rằng sau khi xe phía trước đi qua vật đó, bạn phải đếm ít nhất đến ba mới đi ngang qua điểm đó. Trong điều kiện thời tiết xấu, hãy tăng khoảng cách này lên nhiều hơn để phòng tránh va chạm phía sau.

Việc tuân thủ tất cả luật lệ giao thông như biển báo dừng, đèn tín hiệu, nhường đường và đi đúng làn đường là trách nhiệm của mọi tài xế. Hãy luôn lái xe một cách phòng thủ bằng cách quan sát xung quanh, kiểm tra điểm mù trước khi chuyển làn và chú ý đến người đi bộ hay các phương tiện khác. Lái xe phòng thủ không có nghĩa là lo lắng mà là duy trì sự cảnh giác để tránh tai nạn ngay cả khi những người khác lái xe bất cẩn.

Cuối cùng, giữ bình tĩnh trong mọi tình huống là chìa khóa để xử lý áp lực khi gặp tắc đường hoặc những tài xế thiếu kiên nhẫn. Nếu cảm thấy quá tải, bạn có thể hít thở sâu hoặc tấp xe vào lề nghỉ ngơi.

Ngoài ra, bạn cũng nên tránh lái xe vào ban đêm khi chưa có kinh nghiệm, duy trì bảo dưỡng xe định kỳ, lập kế hoạch lộ trình trước khi khởi hành, luôn mang theo đầy đủ giấy tờ cần thiết và đặc biệt cẩn trọng khi lái xe trong điều kiện thời tiết xấu như mưa hay sương mù để đảm bảo an toàn tuyệt đối.