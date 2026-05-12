General Motors bị phạt vì bán dữ liệu vị trí và hành vi tài xế 12/05/2026 20:09

(PLO)- Hãng sản xuất ô tô General Motors (GM) đã đồng ý trả cho bang California 12,75 triệu USD vì hành vi bán dữ liệu lái xe của cư dân bang này.

Tập đoàn General Motors sẽ phải trả cho bang California 12,75 triệu USD tiền phạt dân sự. Đây là bang đầu tiên tại Hoa Kỳ đạt được thỏa thuận với nhà sản xuất ô tô có trụ sở tại Detroit. Trước đó, công ty bị phát hiện bán vị trí và hành vi lái xe của chủ sở hữu cho bên thứ ba.

California mở cuộc điều tra sau khi tờ New York Times đưa tin General Motors cùng các hãng xe khác chia sẻ hành vi lái xe cho công ty bảo hiểm. Ảnh: AI.



Thỏa thuận này vẫn cần sự chấp thuận của tòa án. Theo đó, General Motors bị cấm bán dữ liệu lái xe cho bất kỳ cơ quan báo cáo tín dụng tiêu dùng nào trong vòng 5 năm. General Motors phải xóa thông tin và yêu cầu hai công ty môi giới là LexisNexis Risk Solutions và Verisk Analytics thực hiện điều tương tự.

"Thỏa thuận này đề cập đến Smart Driver, một sản phẩm chúng tôi đã ngừng sản xuất vào năm 2024," người phát ngôn của General Motors chia sẻ với truyền thông. "Nó củng cố các bước chúng tôi đã thực hiện để tăng cường biện pháp bảo mật thông tin cá nhân. Kết nối xe là yếu tố cốt lõi cho trải nghiệm lái xe hiện đại. Chúng tôi cam kết minh bạch với khách hàng về các quyền kiểm soát thông tin của họ”.

California mở cuộc điều tra sau khi tờ New York Times đưa tin General Motors cùng các hãng xe khác chia sẻ hành vi lái xe cho công ty bảo hiểm. Điều này khiến một số người phải trả phí bảo hiểm cao hơn. Bang muốn xác định liệu dữ liệu có được dùng để tăng phí bảo hiểm của người dân hay không.

Theo Cơ quan Bảo vệ Quyền riêng tư California, cuộc điều tra cho thấy General Motors đã bán thông tin của hàng trăm nghìn người dân. Hãng sản xuất ô tô này được cho là thu về 20 triệu USD trên toàn quốc từ việc bán dữ liệu qua hệ thống OnStar.

Dù General Motors đã bán dữ liệu, nhưng tiểu bang xác định các tài xế của họ chưa bị ảnh hưởng trực tiếp. California có luật cấm các công ty bảo hiểm dùng dữ liệu lái xe để định giá bảo hiểm.

Tổng chưởng lý California Rob Bonta cho biết: "General Motors đã bán dữ liệu của tài xế mà không có sự đồng ý của họ. Kho thông tin này bao gồm vị trí chính xác, có thể xác định thói quen và hoạt động hàng ngày của người dân."

Kể từ năm 2024, một số tiểu bang khác cũng mở cuộc điều tra đối với General Motors. Texas đã kiện nhà sản xuất ô tô này vì hành vi bán dữ liệu người dân.

Tổng chưởng lý Texas Ken Paxton gọi việc thu thập dữ liệu trái phép là xâm phạm quyền riêng tư đáng lo ngại. Các bang Nebraska, Indiana và Arkansas cũng tham gia điều tra chính sách bảo mật của hãng.

Đầu năm 2025, Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (FTC) đã cấm General Motors bán dữ liệu lái xe nhạy cảm trong vòng 5 năm. Thỏa thuận yêu cầu General Motors phải có được sự đồng ý rõ ràng của khách hàng trước khi thu thập hoặc tiết lộ dữ liệu xe kết nối.

Đây là một khoản phạt nhỏ đối với nhà sản xuất ô tô. Thực tế, họ cũng không thu được nhiều lợi nhuận từ việc bán dữ liệu người dùng. Điều này khiến dư luận tự hỏi tại sao các hãng xe vẫn đánh đổi uy tín để lấy thông tin cá nhân khi khách hàng phản đối quyết liệt.