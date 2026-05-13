Kỹ năng lùi xe chuẩn xác dành cho người mới cầm lái 13/05/2026 07:50

(PLO)- Chỉ cần bình tĩnh và áp dụng đúng kỹ thuật, người mới lái hoàn toàn có thể lùi xe an toàn, chính xác ngay cả trong không gian hẹp.

Lùi xe là một trong những kỹ năng cơ bản nhưng cũng khiến nhiều tài xế mới cảm thấy áp lực nhất khi cầm lái. Không giống như di chuyển tiến về phía trước, việc điều khiển xe khi lùi đòi hỏi người lái phải quan sát tốt, xử lý tình huống linh hoạt và có cảm giác không gian chính xác. Chỉ một thao tác thiếu chuẩn xác cũng có thể khiến xe va quệt hoặc mất an toàn, đặc biệt trong khu vực hẹp hoặc đông phương tiện.

Tuy nhiên, nếu nắm vững một số nguyên tắc quan trọng dưới đây, người mới lái hoàn toàn có thể lùi xe an toàn và tự tin hơn trong mọi tình huống.

Lùi xe là thử thách với nhiều tài xế mới, nhưng việc nắm đúng kỹ thuật sẽ giúp thao tác trở nên dễ dàng và an toàn hơn rất nhiều. Ảnh: wikiHow

Điều chỉnh gương và tư thế ngồi trước khi lùi

Trước khi bắt đầu lùi xe, người lái cần điều chỉnh gương chiếu hậu và gương hai bên sao cho có thể quan sát tối đa khu vực phía sau và hai bên thân xe. Tư thế ngồi cũng cần thoải mái, đúng khoảng cách với vô lăng để thao tác chính xác hơn.

Nhiều tài xế mới thường có thói quen xoay người hoặc nhìn quá lâu về một phía khi lùi, điều này dễ làm mất khả năng kiểm soát hướng lái. Thay vào đó, hãy kết hợp quan sát qua gương, camera lùi và quay đầu kiểm tra nhanh để có góc nhìn toàn diện hơn.

Lùi xe chậm và giữ tốc độ ổn định

Một trong những nguyên tắc quan trọng nhất khi lùi xe là luôn di chuyển với tốc độ chậm. Việc lùi quá nhanh khiến người lái khó xử lý khi gặp chướng ngại vật bất ngờ hoặc đánh lái chưa đúng hướng.

Người mới nên rà nhẹ chân phanh để kiểm soát tốc độ thay vì chỉ phụ thuộc vào chân ga. Khi xe di chuyển chậm, tài xế sẽ có nhiều thời gian quan sát và điều chỉnh hướng lái chính xác hơn.

Ghi nhớ nguyên tắc đánh lái khi lùi

Khi lùi xe, đuôi xe sẽ di chuyển theo hướng đánh vô lăng. Đây là nguyên tắc cơ bản nhưng rất dễ gây nhầm lẫn với người mới lái.

Ví dụ, nếu muốn đuôi xe lùi sang trái, người lái cần đánh lái sang trái; muốn xe lùi sang phải thì đánh lái sang phải. Điều quan trọng là thao tác vô-lăng cần dứt khoát nhưng vừa phải để tránh xe bị lệch hướng quá nhiều.

Quan sát liên tục điểm mù phía sau

Camera lùi và cảm biến chỉ mang tính hỗ trợ, không thể thay thế hoàn toàn việc quan sát trực tiếp. Trong quá trình lùi xe, người lái cần liên tục kiểm tra các điểm mù, đặc biệt ở khu vực gần đuôi xe hoặc hai góc khuất mà gương khó quan sát.

Tại bãi đỗ xe, khu dân cư hoặc nơi có trẻ nhỏ, việc chủ quan khi lùi xe có thể dẫn đến những tình huống nguy hiểm. Vì vậy, hãy luôn giữ thói quen quan sát kỹ trước và trong suốt quá trình lùi.

Bình tĩnh khi lùi trong không gian hẹp

Với người mới, lùi xe vào chuồng hoặc di chuyển trong hẻm nhỏ thường là tình huống gây căng thẳng nhất. Tuy nhiên, càng vội vàng hoặc mất bình tĩnh thì thao tác càng dễ sai.

Nếu cảm thấy góc lùi chưa phù hợp, hãy dừng xe, đánh lái lại và điều chỉnh từng chút một thay vì cố hoàn thành trong một lần. Việc lùi xe chính xác luôn quan trọng hơn tốc độ thao tác.

Tận dụng công nghệ hỗ trợ nhưng không phụ thuộc

Các tính năng như camera 360 độ, cảm biến lùi hay cảnh báo va chạm giúp người lái dễ thao tác hơn, đặc biệt với xe có kích thước lớn. Tuy nhiên, người điều khiển vẫn cần rèn luyện kỹ năng quan sát và cảm nhận thực tế thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào công nghệ.

Khi đã quen với kích thước xe và phản xạ xử lý, người lái sẽ tự tin hơn trong nhiều điều kiện giao thông khác nhau.

Lùi xe là kỹ năng cần thời gian luyện tập để thành thạo. Với sự kiên nhẫn, quan sát cẩn thận và thao tác đúng kỹ thuật, người mới cầm lái hoàn toàn có thể xử lý các tình huống lùi xe an toàn, chính xác và tự tin hơn mỗi ngày.