Luật sư nói gì về việc phân biệt loại xe bán tải và xe tải? 24/03/2026 17:35

(PLO)- Luật sư Trần Văn Giới cho rằng trên thực tế hiện nay vẫn còn nhiều ý kiến dựa vào tiêu chí khối lượng hàng chuyên chở để xác định xe bán tải là xe ô tô con khi tham gia giao thông.

Liên quan đến việc phân biệt xe tải và xe bán tải, xe ô tô con, Luật sư Trần Văn Giới, Đoàn Luật sư TP. HCM cho biết trước đây, trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, mã số QCVN 41:2019 được ban hành kèm theo Thông tư số 54/2019 của Bộ GTVT (Nay là “Bộ Xây dựng”) có quy định “Xe bán tải (xe pickup), xe tải VAN có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông dưới 950 kg, xe 3 bánh có khối lượng bản thân lớn hơn 400 kg, trong tổ chức giao thông, được xem là xe con”.

Từ quy định này, trên thực tế hiện nay vẫn còn nhiều ý kiến dựa vào tiêu chí khối lượng hàng chuyên chở để xác định xe bán tải là xe ô tô con khi tham gia giao thông.

Tuy nhiên, hiện nay Bộ quy chuẩn nêu trên kèm theo Thông tư số 54/2019 đã hết hiệu lực thi hành, do đó quy định trên cũng không còn giá trị pháp lý. Văn bản thay thế hiện nay là Bộ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, mã số QCVN 41:2024 được ban hành kèm theo Thông tư 51/2024 và có hiệu lực kể từ ngày 1-1-2025.

"Đáng chú ý, Bộ quy chuẩn mới này đã bỏ quy định xác định xe bán tải (xe pickup) có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông dưới 950 kg được xem là xe con trong tổ chức giao thông, ngoài ra Bộ quy chuẩn này cũng không có quy định nào khác về phân loại phương tiện giao thông đường bộ"- LS Giới cho biết.

Cũng theo LS, việc phân loại phương tiện giao thông đường bộ theo quy định pháp luật hiện hành được thực hiện theo Thông tư số 53/2024 của Bộ Xây dựng. Theo đó, việc phân loại Xe bán tải (xe pickup) là xe ô tô con hay xe ô tô tải được thực hiện theo quy định sau:

Xe bán tải (xe pickup) là Ô tô chở hàng có kiểu dáng ca bin và tiện nghi trong khoang chở người tương tự như ô tô con và có các đặc điểm sau sẽ được phân loại là xe ô tô tải thông dụng:

“(i) Thùng hàng dạng hở (có thể có mui phủ) hoặc dạng kín, có thể liền hoặc không liền thân với ca bin, có bố trí cửa để xếp, dỡ hàng;

(ii) Trong ca bin có bố trí một hàng ghế (Ô tô tải Pickup ca bin đơn)/ hoặc bố trí hai hàng ghế, có số người cho phép chở kể cả người lái không lớn hơn 05 người (Ô tô tải Pickup ca bin kép);

(iii) Thùng hàng không có trang bị tiện nghi và nội thất phục vụ chở người;

(iv) Diện tích hữu ích của thùng hàng (Fh) không nhỏ hơn 01m2 và được xác định theo quy định tại Mục A Phụ lục XI ban hành kèm theo Thông tư 53/2024;

(v) Tỷ lệ giữa tổng khối lượng hàng hóa cho phép chở (mh) và tổng khối lượng của số người cho phép chở (mng) phải đáp ứng được yêu cầu sau: M mg / M h * 100% =< 80%. Trong đó: mng = 65 (kg/người) nhân với số người cho phép chở kể cả người lái.”

Còn lại, các dòng xe bán tải sẽ được phân loại là xe ô tô con Pickup khi có ít nhất một đặc điểm khác với các đặc điểm nêu trên.

"Do đó, người lái xe bán tải (xe pickup) khi tham gia giao thông hiện nay cần căn cứ vào các quy định tại Thông tư 53/2024 nêu trên, hoặc đơn giản nhất là căn cứ vào giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường để xem loại phương tiện của mình là loại nào để từ đó có phương án lưu thông phù hợp và đặc biệt là việc chấp hành các biển báo cấm, hạn chế tải trọng hoặc phân luồng giao thông"- LS Giới cho hay.