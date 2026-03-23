Hà Nội siết giờ hoạt động xe tải vào nội đô, xe bán tải có bị ảnh hưởng? 23/03/2026 14:38

(PLO)- Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội khuyến cáo chủ xe chủ động kiểm tra thông tin về loại xe và khối lượng toàn bộ ghi trên giấy chứng nhận kiểm định để xác định xe của mình có thuộc diện bị hạn chế hay không.

Từ ngày 15-1-2026, theo Quyết định 01/2026 của UBND TP Hà Nội về tổ chức hoạt động phương tiện giao thông, nhiều loại xe tải sẽ bị hạn chế hoặc cấm lưu thông trong khu vực nội đô theo khung giờ cao điểm.

Cụ thể, xe tải thông dụng có tổng trọng tải dưới 2 tấn bị cấm hoạt động vào giờ cao điểm, gồm buổi sáng từ 6 giờ đến 9 giờ và buổi chiều từ 16 giờ đến 19 giờ 30.

Xe tải có khối lượng toàn bộ từ 2 tấn trở lên chỉ được phép hoạt động trong khung giờ từ 21 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau.

Ngoài các khung giờ trên, việc lưu thông của xe tải sẽ do Sở Xây dựng và Công an TP Hà Nội xem xét, chấp thuận tùy theo tình hình thực tế. Trong đó, xe tải từ 2 tấn đến dưới 10 tấn phải được Công an TP chấp thuận bằng văn bản; xe từ 10 tấn trở lên cần có văn bản đồng ý của Sở Xây dựng.

Quy định này khiến nhiều người dân, đặc biệt là người sử dụng xe bán tải (pickup) thông dụng như Ford Ranger, Toyota Hilux, Mitsubishi Triton, Nissan Navara, Isuzu D-Max… băn khoăn về việc phương tiện của mình có thuộc diện bị hạn chế hay không.

Ô tô con pickup (cabin đơn hoặc cabin kép, chở người đến 8 chỗ ngồi không kể chỗ lái xe) được xếp vào nhóm ô tô con nên không chịu tác động của quy định. Ảnh: Trọng Phú

Trao đổi với PLO, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết mục tiêu của quy định là giảm áp lực giao thông trong giờ cao điểm. Theo đó, các phương tiện như xe tải thông dụng, xe chuyên dùng, xe chở rác, xe tập lái, xe vận tải hành khách… sẽ bị điều tiết hoặc hạn chế theo từng khung giờ.

Về băn khoăn của người dân, đại diện Sở Xây dựng cho biết Thông tư 53/2024 của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) về phân loại phương tiện giao thông đường bộ và dấu hiệu nhận biết xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường.

Theo đó xe pickup được phân thành hai loại gồm: ô tô con pickup và ô tô tải pickup.

Trong đó, ô tô con pickup (cabin đơn hoặc cabin kép, chở người đến 8 chỗ ngồi không kể chỗ lái xe) được xếp vào nhóm ô tô con nên không chịu tác động của quy định cấm xe tải nêu trên.

Ngược lại, ô tô tải pickup (bao gồm cabin đơn và cabin kép) được xếp vào nhóm ô tô tải thông dụng, do đó sẽ thuộc diện bị hạn chế theo Quyết định 01/2026 của UBND TP Hà Nội.

Cơ quan đăng kiểm sẽ căn cứ vào thông số kỹ thuật của từng xe để phân loại và ghi rõ trên giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội khuyến cáo, để xác định phương tiện của mình có bị hạn chế hay không, chủ xe cần kiểm tra thông tin về loại xe và khối lượng toàn bộ được ghi trên giấy chứng nhận kiểm định.