Quy định mới nhất về đăng thông tin xe vi phạm và các trường hợp giấy chứng nhận kiểm định hết hiệu lực 31/03/2026 12:57

(PLO)-Nghị định 89/2026 quy định về việc đăng thông tin phương tiện vi phạm và các trường hợp đối với việc giấy chứng nhận kiểm định hết hiệu lực.

Nghị định 89/2026 Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới; tổ chức, hoạt động của cơ sở đăng kiểm; niên hạn sử dụng của xe cơ giới có hiệu lực từ 1-7.

Các phương tiện vi phạm sẽ được đăng tải, chia sẻ thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu về đăng kiểm xe cơ giới, xe máy chuyên dùng theo quy định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Ảnh: TN

Đăng thông tin phương tiện vi phạm

Trong đó, Nghị định 89/2026 quy định về việc đăng thông tin phương tiện vi phạm (Điều 12).

Khoản 1 Điều 43 Luật Trật tự an toàn, giao thông đường bộ quy định như sau: Cơ sở đăng kiểm là tổ chức cung cấp dịch vụ công thực hiện kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng được tổ chức, hoạt động theo quy định của Chính phủ; chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới cải tạo, xe máy chuyên dùng cải tạo. Cơ sở đăng kiểm chịu trách nhiệm về kết quả kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng; kết quả chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới cải tạo, xe máy chuyên dùng cải tạo. Cơ sở đăng kiểm chỉ được từ chối kiểm định trong các trường hợp: Theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng; khi chủ phương tiện chưa thực hiện xong yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết vụ việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ;

Thông tin thể hiện trên chứng nhận đăng ký xe không đúng với biển số xe hoặc với phương tiện thực tế khi làm thủ tục kiểm định;

Chưa thực hiện cấp đổi chứng nhận đăng ký xe tại lần kiểm định tiếp theo sau khi phương tiện đã được cấp chứng nhận cải tạo;

Có căn cứ xác thực việc chủ xe làm giả tài liệu, giấy tờ của phương tiện.

Cụ thể, các trường hợp phương tiện bị từ chối kiểm định quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, trường hợp phương tiện có kết quả kiểm định không đạt phải được đăng tải, chia sẻ thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu về đăng kiểm xe cơ giới, xe máy chuyên dùng theo quy định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Nghị định 89/2026 cũng quy định đối với việc giấy chứng nhận kiểm định (Điều 13).

Giấy chứng nhận kiểm định được cấp dưới dạng bản điện tử, trường hợp chủ xe có yêu cầu cấp bản giấy thì cơ sở đăng kiểm in giấy chứng nhận từ phần mềm quản lý (không sử dụng phôi ấn chỉ) và đóng dấu xác nhận để cấp cho chủ xe.

Xe tham gia giao thông thì được cấp giấy chứng nhận kiểm định và dán tem kiểm định.

Xe không tham gia giao thông hoặc khi tham gia giao thông phải được cấp phép của cơ quan có thẩm quyền thì chỉ cấp giấy chứng nhận kiểm định, không dán tem kiểm định.

Giấy chứng nhận kiểm định, giấy chứng nhận cải tạo không có giá trị khi được cấp không đúng quy định của pháp luật, bao gồm:

Phương tiện không được kiểm định, chứng nhận cải tạo theo đúng trình tự, thủ tục trong hoạt động kiểm định, chứng nhận cải tạo;

Hồ sơ kiểm định, chứng nhận cải tạo được lập và xác nhận không đúng quy định về kiểm định, chứng nhận cải tạo;

Được kiểm định, chứng nhận cải tạo bởi người không có chuyên môn và thẩm quyền;

Được kiểm định, chứng nhận cải tạo bởi phương tiện đo: không bảo đảm độ chính xác; không được kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm theo quy định của pháp luật về đo lường hoặc giấy chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm hết hạn hoặc bị thu hồi;

Cấp giấy chứng nhận kiểm định cho phương tiện thuộc trường hợp bị từ chối kiểm định theo quy định tại 1 Điều 43 của Luật.

Giấy chứng nhận kiểm định hết hiệu lực

Nghị định quy định đối với việc giấy chứng nhận kiểm định hết hiệu lực trong các trường hợp dưới đây:

Phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;

Đã có thông tin về việc giấy chứng nhận kiểm định bị mất hoặc thu hồi trên phần mềm quản lý kiểm định;

Giấy chứng nhận kiểm định đã được thay thế bởi giấy chứng nhận kiểm định khác;

Phương tiện có kết quả kiểm định không đạt;

Phương tiện đã bị cải tạo trái phép.