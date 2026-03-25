Kiểm định khí thải xe ô tô bằng cách 'đạp lút ga': Cần cải tiến và áp dụng linh hoạt 25/03/2026 11:14

(PLO)- Các chuyên gia cho rằng phương pháp đo khí thải bằng gia tốc tự do khi kiểm định xe ô tô, trong đó có thao tác đạp hết chân ga không cần bỏ nhưng cần được cải tiến và áp dụng linh hoạt hơn.

Vừa qua, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết cơ quan này đã ghi nhận nhiều phản ánh từ người dân, hiệp hội vận tải và các đăng kiểm viên về phương pháp đo khí thải. Các ý kiến chủ yếu bày tỏ lo ngại về phương pháp đo khí thải bằng gia tốc tự do, trong đó có thao tác đạp hết chân ga có thể gây hư hỏng động cơ, đặc biệt với xe đã qua nhiều năm sử dụng.

Dù vậy, Cục Đăng kiểm tiếp tục bảo lưu phương pháp này.

Cần có phương thức cải tiến hơn

Đại diện một đơn vị vận tải tại TP.HCM cho rằng một chiếc xe được thiết kế với số vòng tua theo quy định nhưng khi đi trên đường, người lái xe không bao giờ đạp được mức tối đa. Vì vậy, quy định đạp hết công suất khi kiểm định là chưa hợp lý.

“Chúng tôi không bài xích quy trình đạp hết chân ga trong kiểm định khí thải nhưng nên có thiết bị nào đó để máy móc hiện đại hơn thực hiện thay vì con người làm như hiện nay”- vị đại diện này kiến nghị.

Các chuyên gia cho rằng nên cải tiến phương pháp đo gia tốc khi kiểm định khí thải. Ảnh: TN

Liên quan đến vấn đề này, PGS.TS Đỗ Văn Dũng, Chủ tịch Hội Ô tô và Thiết bị động lực TP.HCM cho rằng không nên bỏ hoàn toàn quy trình “đạp hết ga” (gia tốc tự do) đối với xe diesel cũ, nhưng cần cải tiến và áp dụng linh hoạt hơn để vừa đảm bảo kiểm soát khí thải vừa tránh hỏng hóc xe.

Theo ông Dũng, lý do không nên bỏ hoàn toàn vì đây là phương pháp chuẩn quốc tế (UNECE R24, EU 2014/45, QCVN 85:2025/BNNMT và QCVN 122:2024/BGTVT). Xe diesel cũ chỉ phát khói đen nhiều nhất khi có tải cao hoặc đạp hết ga. Nếu chỉ đo ở chế độ không tải hoặc “đạp nửa ga” sẽ bỏ sót lỗi kim phun, bơm cao áp dẫn đến khí thải thực tế vượt tiêu chuẩn rất nhiều.

“Lý do thứ hai là cần cải tiến Xe diesel cũ (trước Euro 3, chạy trên 15–20 năm) thường không có bộ điều tốc hiện đại hoặc linh kiện đã mòn, nên dễ bị quá tua máy không tải khi đạp hết ga liên tục. Điều này gây nóng máy, loãng dầu, hỏng piston/bạc biên đúng như phản ánh của nhiều chủ xe”- ông Dũng phân tích.

Theo đó, ông Dũng đề xuất giải pháp như xe diesel mới (Euro 4 trở lên) giữ nguyên quy trình đạp hết ga vì công nghệ hiện đại chịu được và đo chính xác. Xe diesel cũ (trước Euro 3, trên 15 năm), áp dụng linh hoạt đạp ½ đến ⅔ ga, hoặc chuyển sang kiểm tra có tải (băng tải/dynamometer) nếu trạm đăng kiểm có thiết bị.

“Tất cả xe diesel nên tăng cường yêu cầu bảo dưỡng trước đăng kiểm và có chính sách hỗ trợ thay thế xe cũ để giải quyết tận gốc nguồn phát thải. Quy trình hiện hành có cơ sở khoa học rõ ràng và không thể bỏ ngay nếu muốn siết chặt khí thải. Tuy nhiên, cần điều chỉnh riêng cho xe diesel cũ (linh hoạt hơn hoặc hiện đại hóa hạ tầng đăng kiểm) để tránh thiệt hại không đáng có cho chủ xe và ngành vận tải”- ông Dũng nhận định và cho rằng đây cũng là cơ hội để Việt Nam nâng cấp hệ thống kiểm tra theo hướng hiện đại như các nước tiên tiến.

Xe cũ dễ gây hư hỏng

Chuyên gia ô tô, xe máy Huỳnh Minh Châu cũng chia sẻ: “Theo quan điểm cá nhân của tôi, việc “đạp hết chân ga” khi kiểm định ô tô là một thao tác kỹ thuật có mục đích, nhưng phải thực hiện đúng quy trình. Nếu làm sai hoặc lạm dụng có thể gây hại cho xe”.

Xe ô tô cũ không được bảo dưỡng, chăm sóc cẩn thận có thể gây hư hỏng khi đạp hết vòng tua. Ảnh: TN

Theo chuyên gia Huỳnh Minh Châu, chỉ đạp hết ga khi quy trình yêu cầu, không lạm dụng, đảm bảo xe đã đủ nhiệt độ làm việc. Đồng thời kiểm tra sơ bộ nước làm mát, dầu máy và khi thao tác thì phải tăng ga từ từ, không “đạp mạnh đột ngột hết hành trình” và giữ ga đúng thời gian quy định (không kéo dài quá mức).

“Với xe có dấu hiệu bất thường thì đăng kiểm viên phải báo chủ xe trước khi test, có thể từ chối test nếu nguy cơ hư hỏng cao. Nếu đăng kiểm viên làm đúng thì không gây hại đáng kể nhưng nếu làm sai có thể gây hư hỏng, nhất là xe cũ hoặc bảo dưỡng kém”- chuyên gia chia sẻ thêm.

Chuyên gia Nguyễn Minh Đồng cho biết việc "đạp lút ga" khi xe đứng yên là trạng thái không tải nhưng ở vòng tua cực đại, tức là một trạng thái rất "phi tự nhiên" của động cơ, không phải cứ "đạp lút ga" là động cơ sẽ hỏng. Với xe đời mới, được bảo dưỡng tốt, có hệ thống giới hạn vòng tua (rev limiter), hệ thống điều khiển và bôi trơn hoạt động đúng chuẩn, thì các lần tăng ga ngắn trong kiểm định thường vẫn nằm trong khả năng chịu tải của động cơ.

“Vấn đề đáng lo ngại nhất là ở Việt Nam hiện nay, đặc biệt là xe chạy dầu diesel, xe tải nhẹ đã qua nhiều năm sử dụng có dầu bôi trơn có thể không còn đạt chất lượng tối ưu, khe hở cơ khí tăng theo thời gian, hệ thống làm mát, bôi trơn phản ứng chậm hơn. Thậm chí có xe đã can thiệp kỹ thuật hoặc bảo dưỡng không đúng chuẩn”- chuyên gia Minh Đồng chia sẻ,

Ông Đồng cho rằng việc đạp ga đột ngột để đưa động cơ lên khoảng 3.500 - 5.500 vòng/phút trong một vài giây và lặp lại nhiều lần sẽ tạo ra một tổ hợp điều kiện bất lợi. Cụ thể như vòng tua tăng nhanh, áp suất buồng đốt tăng mạnh, trong khi màng dầu bôi trơn có thể chưa kịp ổn định.

Chuyên gia Nguyễn Minh Đồng cũng nhận định không thể nói việc "đạp lút ga" gây nguy hiểm cho mọi xe, nhưng với đặc thù Việt Nam nhiều xe cũ, bảo dưỡng không đồng đều, thì đây là một tình huống có thể làm gia tăng nguy cơ hư hỏng, thậm chí khiến tình trạng kỹ thuật của phương tiện trở nên trầm trọng hơn.