Triệt phá đường dây làm giả bột ngọt, hạt nêm nhãn hiệu nổi tiếng ở Tây Ninh 07/05/2026 08:20

(PLO)- Công an tỉnh Tây Ninh vừa khởi tố, bắt tạm giam ba nghi phạm liên quan đường dây sản xuất, buôn bán, làm giả bột ngọt, hạt nêm nhãn hiệu nổi tiếng với số lượng lớn.

Ngày 7-5, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ba người để điều tra về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm.

Hai bị can này là Dương Thị Yến Oanh (tên thường gọi Út Hương, 47 tuổi), Hồ Tú Phụng (45 tuổi, cùng ngụ phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM) và Dương Hoàng Hiếu (57 tuổi, ngụ xã Rạch Kiến, Tây Ninh).

Dương Thị Yến Oanh và Hồ Tú Phụng bị bắt tạm giam. Ảnh: CATN

Theo điều tra ban đầu, bằng các biện pháp nghiệp vụ, rà soát địa bàn trọng điểm và quản lý các nghi phạm nghi vấn, ngày 30-1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Công an xã Long Cang triển khai nhiều tổ công tác kiểm tra một khu nhà trọ tại ấp 12, xã Long Cang, tỉnh Tây Ninh.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện những người này đang tổ chức sang chiết, đóng gói bột ngọt và hạt nêm giả mang nhãn hiệu nổi tiếng.

Tang vật thu giữ gồm hơn 3 tấn bột ngọt, hạt nêm giả các nhãn hiệu AJINOMOTO, KNOR; hơn 5.000 bao bì in sẵn nhãn hiệu AJINOMOTO, KNOR chưa qua sử dụng cùng một máy ép nhiệt và nhiều phương tiện, công cụ phục vụ việc sản xuất hàng giả.

Dương Hoàng Hiếu bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Ảnh: CATN

Làm việc với cơ quan điều tra, các nghi phạm thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo lời khai, sau khi hoàn thành sản phẩm, nhóm này đưa hàng giả đi tiêu thụ tại các cửa hàng, tiệm tạp hóa và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh cùng một số tỉnh, thành lân cận.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò từng người liên quan và xử lý nghiêm theo quy định.