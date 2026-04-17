Đường dây làm giả giấy tờ tinh vi: Nhận đơn online, giao hàng toàn quốc 17/04/2026 18:54

(PLO)- Từ các đơn đặt hàng trên Facebook, một nhóm người đã sản xuất hàng loạt giấy tờ, con dấu giả rồi gửi đi nhiều tỉnh thành để tiêu thụ.

Ngày 17-4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị thông tin, đã bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Chí (30 tuổi, phường An Phú, TP.HCM) và Trần Lâm Thanh Phong (34 tuổi, phường Lái Thiêu, TP.HCM) về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; xảy ra tại tỉnh Quảng Trị và một số địa phương khác trên toàn quốc.

Công an xác định, từ năm 2022, Nguyễn Hữu Chí quen biết một người tên là Duy. Đến tháng 5-2024, Duy đặt vấn đề để Chí làm cộng tác viên quảng cáo, trực tiếp làm con dấu, tài liệu giả cho Duy trên facebook.

Sau khi nhận lời, Nguyễn Hữu Chí đã sử dụng tài khoản facebook không chính chủ để đăng tải quảng cáo nhận làm giấy tờ giả.

Nguyễn Hữu Chí và Trần Lâm Thanh Phong tại cơ quan công an. Ảnh: CA



Duy sử dụng trực tuyến trên ứng dụng chỉnh sửa hình ảnh để hướng dẫn Chí trực tiếp làm giấy tờ, con dấu giả; và gửi cho Chí nhiều loại máy móc, mẫu phôi nhằm mục đích thu lợi bất chính.

Từ các đơn đặt hàng thông qua mạng xã hội, Chí sử dụng máy tính để làm các tài liệu giả đã có mẫu sẵn, sau đó in thành tài liệu, văn bản, chứng chỉ theo yêu cầu; rồi tự đóng hàng tự gửi đi bằng tên của một người khác.

Lợi nhuận mà Chí và Duy thỏa thuận là chia đôi.

Ngoài ra, Chí còn liên hệ với Trần Lâm Thanh Phong và một số người khác làm cộng tác viên quảng cáo hoạt động làm giả con dấu, tài liệu trên mạng xã hội.

Ngày 6-4 vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Hữu Chí và phát hiện nhiều tài liệu, con dấu của các cơ quan, tổ chức (nghi là con dấu, tài liệu giả); và nhiều máy móc, thiết bị, dụng cụ, phôi mẫu… phục vụ cho hoạt động làm con dấu, tài liệu giả.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục mở rộng và truy bắt những cá nhân khác có liên quan để xử lý theo quy định.