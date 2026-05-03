Cận cảnh Mitsubishi Triton Terra giá gần 2 tỉ đồng dành cho nông dân, giới hạn 300 chiếc 03/05/2026 18:45

(PLO)- Mitsubishi vừa chế tạo một chiếc xe bán tải cao cấp trị giá 73.700 USD (tương đương 1 tỉ 940 triệu đồng) dành cho nông dân và mẫu xe Triton Terra này chỉ được sản xuất giới hạn 300 chiếc.

Triton Terra là phiên bản cao cấp nhất của dòng xe bán tải cỡ trung tại Brazil sở hữu sự kết hợp màu sắc độc đáo. Nội thất xe được trang bị nhiều tiện nghi sang trọng.

Mitsubishi Triton vốn nổi tiếng là dòng xe bền bỉ và đáng tin cậy. Tuy nhiên, hãng xe Nhật muốn nâng tầm dòng bán tải này hơn nữa. Vì vậy, Triton Terra đã ra đời với nội thất bọc da và các chi tiết mạ crôm sang trọng.

Mẫu xe này hiện đứng đầu dòng sản phẩm tại Brazil cả về giá cả lẫn trang bị. Dòng xe Terra có lịch sử lâu đời tại đây, thường là phiên bản giới hạn cho ngành nông nghiệp.

Khác với các bản Savana hay Outdoor ưu tiên off-road, Terra mang đến vẻ cao cấp cho xe bán tải. Phiên bản này được phát triển sau quá trình nghiên cứu thực địa kỹ lưỡng tại Brazil.

Về ngoại hình, Triton Terra độc đáo với những sự kết hợp màu sắc độc quyền. Các chi tiết như biểu tượng Dynamic Shield, logo Mitsubishi, gương chiếu hậu và tay nắm cửa đều mạ crôm.

Thân xe có các tùy chọn màu be, trắng hoặc đen. Hai màu đầu tiên có lớp sơn nâu ở phần thân dưới giúp che giấu bụi bẩn hiệu quả. Mẫu xe này sử dụng mâm hợp kim 20 inch cùng lốp chuyên dụng cho đường phố.

Khi mở cửa chiếc Triton Terra, bậc lên xuống sẽ tự động thu vào. Nội thất cabin bọc da tự nhiên với sự kết hợp tinh tế giữa màu đen và nâu. Ghế ngồi có logo Terra trên tựa đầu, vô lăng bọc da và thảm sàn bằng cao su bền chắc.

Danh sách trang bị trên xe rất đầy đủ. Xe sở hữu màn hình giải trí 9 inch, âm thanh JBL cao cấp và sạc không dây. Hệ thống an toàn gồm camera 360 độ, bảy túi khí và bộ hỗ trợ lái xe ADAS tiên tiến.

Thùng xe phía sau được trang bị lớp lót và nắp thùng điện điều khiển từ xa. Mitsubishi cũng lắp đặt thêm đèn LED và hệ thống giảm chấn cho cửa thùng để tăng tính thực dụng.

Dưới nắp ca-pô là động cơ diesel tăng áp kép 2.4 lít mạnh nhất. Khối động cơ này sản sinh công suất 202 mã lực và mô-men xoắn 470 Nm. Xe sử dụng hộp số tự động sáu cấp và hệ thống dẫn động bốn bánh Super Select 4WD-II.

Hệ thống lái trợ lực điện đi kèm bảy chế độ lái khác nhau. Các chế độ bao gồm Bình thường, Tiết kiệm, Đường sỏi, Đường tuyết, Đường bùn, Đường cát và Đường đá.

Mitsubishi Triton Terra 2027 ra mắt lần đầu tại Agrishow 2026. Với giá bán 364.990 R$ (khoảng 73.700 USD, tương đương 1 tỉ 940 triệu đồng), đây là mẫu Triton đắt nhất trong khu vực.