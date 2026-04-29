Mitsubishi triệu hồi 108.000 xe Outlander do lỗi cửa sau 29/04/2026 11:57

(PLO)- Mitsubishi đang triệu hồi hơn 100.000 xe SUV do lỗi lò xo cửa sau bị ăn mòn, dẫn đến hư hỏng bất ngờ.

Đây là đợt triệu hồi mở rộng từ một chương trình trước đó của hãng xe Nhật Bản Mitsubishi.

Đợt triệu hồi này ảnh hưởng đến các mẫu Outlander sản xuất từ năm 2014 đến 2020 và Outlander PHEV sản xuất từ năm 2018 đến 2022. Ảnh: Motor1.

Đợt triệu hồi này ảnh hưởng đến các mẫu Outlander sản xuất từ năm 2014 đến 2020 và Outlander PHEV sản xuất từ năm 2018 đến 2022.

Theo báo cáo, nước muối có thể xâm nhập và tích tụ bên trong nắp chắn bụi của lò xo cửa sau. Tình trạng này gây ăn mòn xi lanh và làm giảm độ dày thành xi lanh. Điều này dẫn đến việc lò xo bị mất áp suất nhanh chóng và đột ngột, làm tăng nguy cơ gây thương tích cho người dùng.

Trước đó, vào tháng 8-2025, Mitsubishi từng phát hành lệnh triệu hồi cho vấn đề này đối với 91.697 xe SUV Outlander. Thời điểm đó, hãng giới hạn lệnh triệu hồi đối với các xe được bán hoặc đăng ký tại "vùng vành đai muối", nơi thường xuyên sử dụng muối rải đường. Lệnh triệu hồi mới hiện đã bao gồm cả các xe Outlander nằm ngoài khu vực nêu trên.

Chỉ vài ngày sau khi ban hành lệnh triệu hồi đầu tiên, Cục An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia (NHTSA) đã thông báo cho Mitsubishi về nghi ngờ lò xo cửa sau bị đứt ở khu vực ngoài vành đai muối. Hãng xe đã tiến hành điều tra, phát hiện thêm các xe bị ảnh hưởng và quyết định mở rộng đợt triệu hồi vào giữa tháng 4.

Mitsubishi cho biết đã nhận được bốn yêu cầu bảo hành liên quan đến việc đứt lò xo khí từ tháng 11-2025 đến tháng 2-2026. Để khắc phục, hãng sẽ thay thế cả hai lò xo cửa sau bằng loại mới có khả năng chống ăn mòn tốt hơn.