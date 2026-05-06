Tòa tuyên y án sơ thẩm vụ ly hôn giữa diễn viên Lan Phương và chồng Tây 06/05/2026 19:00

Ngày 6-5, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm vụ án ly hôn, xét đơn kháng cáo của bị đơn là ông David Duffy - chồng diễn viên Lan Phương.

Trước đó, vào tháng 9-2025, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên giao hai con gái 8 tuổi và 2 tuổi cho Lan Phương chăm sóc. Sau phiên tòa sơ thẩm, ông David Duffy kháng cáo đề nghị Tòa phúc thẩm xem xét cho ông được nuôi dưỡng các con và cho rằng bị vợ cũ cản trở gặp các con.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị đơn giữ nguyên kháng cáo, còn diễn viên Lan Phương đề nghị giữ nguyên án sơ thẩm.

Có mặt tại tòa, bố mẹ của ông David Duffy xác nhận con trai vẫn được gặp các cháu bình thường, bác bỏ việc Lan Phương ngăn cản anh tiếp xúc hai con. Hai người bay từ Úc sang, có mặt tại Việt Nam từ 24-4 để thăm cháu nội.

Sau khi xem xét phần trình bày của Lan Phương và ông David Duffy, HĐXX phúc thẩm cho rằng cả hai người đều có đủ điều kiện kinh tế và khả năng chăm sóc các con. Tuy nhiên, bé gái út chưa đủ 36 tháng tuổi, nên theo quy định pháp luật được ưu tiên giao cho mẹ nuôi dưỡng. Việc tách hai chị em để giao cho mỗi người nuôi một bé có thể ảnh hưởng tâm lý trẻ nhỏ.

Từ đó, HĐXX phúc thẩm bác kháng cáo của ông David Duffy, giữ nguyên bản án sơ thẩm, giao Lan Phương quyền trực tiếp nuôi dưỡng hai con. Cha của các bé có trách nhiệm cấp dưỡng 40 triệu đồng mỗi tháng cho hai bé và được quyền thăm nom con theo quy định.

Tại phiên xử sơ thẩm, nữ diễn viên cho biết cô quen David (người gốc Anh, sinh ra tại Úc) từ năm 2017, đăng ký kết hôn sau đó một năm. Năm 2021, cô mở quán cà phê nhưng thường xuyên bị chồng chỉ trích. Khi mang thai con thứ hai, David chuyển vào Đà Nẵng làm việc dù cô mong muốn gia đình ở gần nhau. Cô từng đưa con vào Đà Nẵng, chuyển trường để đoàn tụ nhưng chồng ít hỗ trợ chăm sóc gia đình.

Trong khi đó, David phủ nhận các cáo buộc bạo hành tinh thần, kiểm soát công nghệ hay có dấu hiệu ngoại tình. Anh cho rằng những mâu thuẫn xuất phát từ việc vợ bị trầm cảm sau sinh.

Ban đầu David phản đối ly hôn, song sau phần trình bày của vợ tại tòa, ông đồng ý chấm dứt hôn nhân. Cả hai đều mong muốn trực tiếp nuôi con và khẳng định đủ điều kiện tài chính, trách nhiệm chăm sóc.