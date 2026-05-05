Vì sao đổ xăng E10 cho xe hoàn toàn yên tâm? 05/05/2026 08:42

Các chuyên gia từ nhóm nghiên cứu kỹ thuật ABMARC (Úc) cho biết xăng E10 được đưa ra thị trường khoảng 20 năm trước.

Vào thời điểm đó, nhiều dòng xe cũ không tương thích, dẫn đến tình trạng động cơ bị bẩn và phát sinh các sự cố kỹ thuật. Những định kiến này vẫn tồn tại đến ngày nay khi nhiều người giữ quan niệm cũ từ thế hệ trước mà không nhận ra rằng công nghệ đã thay đổi rất nhiều.

Trên thực tế, xăng E10 không còn là vấn đề đối với hầu hết các dòng xe hiện đại. Ước tính có khoảng 98% xe sản xuất từ năm 2006 trở về sau có khả năng tương thích hoàn toàn.

Thêm vào đó, nhiều dòng xe hiện nay được thiết kế tại châu Á hoặc châu Âu, nơi ethanol được sử dụng rộng rãi, nên chúng vốn đã được chế tạo để sử dụng E10.

Theo Chính phủ Anh, xăng E10 chứa tới 10% ethanol tái tạo, giúp giảm lượng khí thải carbon dioxide (CO2) từ các phương tiện chạy xăng và góp phần giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

Loại xăng E10 này đã được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới, bao gồm châu Âu, Mỹ, Úc và cũng là nhiên liệu tham chiếu để kiểm tra khí thải và hiệu suất của các dòng xe mới từ năm 2016.

Lợi ích chính của xăng E10 là giảm mức độ phát thải khí nhà kính tổng thể. Bằng cách pha trộn xăng với 10% ethanol tái tạo, nhu cầu sử dụng nhiên liệu hóa thạch sẽ giảm đi, giúp đạt được các mục tiêu về biến đổi khí hậu.

Việc triển khai xăng E10 tại các trạm xăng ở Anh có thể cắt giảm 750.000 tấn khí thải CO2 mỗi năm, tương đương với việc loại bỏ 350.000 chiếc ô tô khỏi lưu thông. Ngoài ra, quá trình sản xuất ethanol tái tạo còn tạo ra các phụ phẩm có giá trị như thức ăn chăn nuôi và CO2 lưu trữ.

Về kinh tế nhiên liệu, sử dụng xăng E10 có thể làm giảm nhẹ hiệu suất quãng đường đi được khoảng 1%, nhưng mức độ này khó có thể nhận thấy trong việc lái xe hàng ngày.

Các yếu tố khác như phong cách lái xe, lốp xe thiếu hơi hoặc giá nóc xe thường có tác động lớn hơn nhiều đến việc tiêu hao nhiên liệu so với việc dùng xăng E10.

Về tính tương thích, khoảng 95% phương tiện chạy xăng hiện nay có thể sử dụng E10 và con số này đang tiếp tục tăng lên. Tất cả ô tô sản xuất từ năm 2011 đều tương thích với E10, và hầu hết ô tô cũng như xe máy từ cuối những năm 1990 đã được các nhà sản xuất phê duyệt sử dụng.

Tuy nhiên, một số nhóm phương tiện có thể không tương thích bao gồm các dòng xe cổ, xe đời cũ, một số mẫu xe cụ thể từ đầu những năm 2000 và các loại xe máy moped có dung tích động cơ từ 50cc trở xuống.

Người dùng có thể sử dụng công cụ kiểm tra phương tiện trực tuyến để xác định chính xác khả năng tương thích của xe mình với xăng E10.