Người dùng sẽ thích chiếc ô tô không tốn xăng với giá 4 chiếc xe máy Honda SH 07/05/2026 07:53

(PLO)-Chiếc ô tô này có không gian rộng rãi.

Onvo, thương hiệu con thuộc hệ sinh thái của hãng xe điện Nio (Trung Quốc), vừa chính thức giới thiệu mẫu SUV điện L80, đánh dấu một bước tiến mới trong chiến lược mở rộng phân khúc xe điện gia đình giá rẻ nhưng vẫn sở hữu công nghệ vượt trội.

Onvo L80 được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm thế hệ mới, tối ưu hóa không gian nội thất dành cho gia đình. Mẫu xe này gây ấn tượng với khả năng tiêu thụ năng lượng cực thấp, nhờ vào hệ số cản gió tối ưu và hệ thống quản lý pin thông minh.

L80 thừa hưởng công nghệ đổi pin đặc trưng của Nio, cho phép người dùng thay pin chỉ trong vòng chưa đầy 3 phút tại hệ thống trạm đổi pin rộng khắp.

Xe được trang bị hệ thống lái thông minh dựa trên thị giác máy tính, loại bỏ nhu cầu về cảm biến LiDAR đắt đỏ nhưng vẫn đảm bảo các tính năng hỗ trợ lái cấp độ cao.

Điểm thu hút lớn nhất của Onvo L80 chính là mức giá cực kỳ hấp dẫn. Tại thị trường quốc tế, chiếc ô tô này được bán với giá 21.000 USD, tương đương 530 triệu đồng.