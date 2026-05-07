VCK U-17 nữ châu Á 2026 Thắng Myanmar là tuyển Việt Nam vào tứ kết 07/05/2026 06:39

(PLO)- Trận thua chủ nhà Trung Quốc đã khiến tuyển U-17 nữ Việt Nam bị đẩy vào tình thế cực kỳ căng thẳng ở lượt đấu cuối, nhưng cánh cửa vào tứ kết vẫn rộng mở với thầy trò HLV Okiyama Masahiko nếu đánh bại Myanmar vào ngày 7-5.

U-17 nữ Việt Nam đã không thể tạo nên bất ngờ trước U-17 nữ Trung Quốc ở lượt trận thứ hai bảng A, vòng chung kết (VCK) U-17 nữ châu Á 2026. Tuy nhiên, thầy trò Okiyama vẫn nắm quyền tự quyết trong tay ở cuộc đối đầu quyết định với Myanmar.

Thế khó của U-17 nữ Việt Nam

Trước đối thủ Trung Quốc vượt trội về mọi mặt, đội bóng của HLV Okiyama Masahiko nhận thất bại 0-3 sau 90 phút chịu sức ép lớn liên tục. Dù kết quả không như mong đợi, các cầu thủ trẻ Việt Nam vẫn cho thấy tinh thần thi đấu kiên cường.

Đội trẻ Trung Quốc sở hữu nền tảng thể lực, tốc độ cùng khả năng xử lý bóng vượt trội, khiến U-17 nữ Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai thế trận. Những tình huống cố định tiếp tục trở thành điểm yếu khi các cầu thủ Việt Nam lép vế về chiều cao và tranh chấp tay đôi.

Các cô gái trẻ Việt Nam vẫn nắm trong tay quyền tự quyết sau trận hòa Thái Lan 2-2 và thua Trung Quốc 0-3. Ảnh: TAFC.

Chiến thắng này giúp U-17 nữ Trung Quốc sớm giành vé vào tứ kết với 6 điểm tuyệt đối cùng hiệu số +9. Đội chủ nhà trước đó từng hủy diệt Myanmar 6-0 trước khi tiếp tục đánh bại Việt Nam 3-0, qua đó khẳng định vị thế ứng viên vô địch của giải đấu năm nay.

Phía tuyển trẻ Việt Nam, ông thầy nhật Okiyama Masahiko vẫn dành lời khen cho tinh thần thi đấu của các học trò. Nhà cầm quân này cho biết ông hài lòng với sự đoàn kết và ý thức chiến thuật mà toàn đội đã thể hiện trước đối thủ mạnh hơn rất nhiều.

Theo HLV Okiyama, khoảng cách về thể hình là vấn đề khiến U-17 nữ Việt Nam chịu nhiều bất lợi. Các cầu thủ Trung Quốc có tốc độ xử lý nhanh, lực chuyền và dứt điểm mạnh hơn, tạo ra khác biệt rõ rệt trong các pha tranh chấp. Tuy vậy, ông vẫn nhìn thấy tín hiệu tích cực khi đội bóng duy trì được tinh thần chiến đấu và không đánh mất sự tập trung.

Những gương mặt triển vọng của bóng đá nữ Việt Nam ở sân chơi lớn châu Á. Ảnh: TAFC.

Một trong những điểm mà ban huấn luyện muốn cải thiện là khả năng phản công sau khi đoạt bóng. Trong nhiều tình huống, U-17 nữ Việt Nam chưa tận dụng được khoảng trống để chuyển đổi trạng thái đủ nhanh, khiến cơ hội gây sức ép lên hàng thủ đối phương bị hạn chế.

Thầy trò Okiyama chơi trận sinh tử với Myanmar

Dù thất bại trước Trung Quốc, cơ hội đi tiếp của U-17 nữ Việt Nam vẫn chưa chấm dứt. Sau hai lượt trận, đội đang có 1 điểm cùng hiệu số -3 sau trận hòa Thái Lan 2-2 và trận thua Trung Quốc 0-3.

Ở trận cuối vòng bảng, U-17 nữ Việt Nam sẽ gặp Myanmar vào lúc 18 giờ 30 ngày 7-5. Đây là trận đấu quyết định toàn bộ số phận của thầy trò HLV Okiyama tại giải năm nay.

HLV Okiyama tự tin giúp học trò vượt qua chướng ngại Myanmar. Ảnh: VFF.

Theo điều lệ, ba đội nhất bảng, ba đội nhì bảng và hai đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết. Hiện tại, sáu suất đầu tiên đã thuộc về Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Úc, Triều Tiên và Hàn Quốc. Hai chiếc vé còn lại vẫn là cuộc cạnh tranh căng thẳng giữa nhiều đội bóng, trong đó gồm có U-17 nữ Việt Nam.

Điều quan trọng với thầy trò Okiyama là đội vẫn nắm quyền tự quyết. Nếu đánh bại Myanmar, Việt Nam chắc chắn góp mặt ở tứ kết mà không cần quan tâm đến kết quả các trận đấu khác. Thậm chí, đội còn có cơ hội vươn lên vị trí nhì bảng nếu Thái Lan thua đậm Trung Quốc ở lượt cuối.

Ngược lại, nếu chỉ hòa Myanmar, nguy cơ bị loại sẽ rất lớn. Khi đó, U-17 nữ Việt Nam sẽ phải chờ kết quả từ bảng đấu khác và hy vọng các đối thủ cạnh tranh không giành đủ điểm vượt lên.

U-17 nữ Myanmar đã thua Thái Lan 0-1 nên không dễ giành điểm trước đội trẻ Việt Nam. Ảnh: TAFC.

Thực tế, Myanmar cũng đang ở thế chân tường nên trận đấu tới sẽ cực kỳ căng thẳng. Với tuyển U-17 nữ Việt Nam, mục tiêu không gì khác ngoài chiến thắng. Ban huấn luyện dự kiến sẽ ưu tiên hồi phục thể lực cho nhóm cầu thủ thi đấu liên tục, đồng thời chuẩn bị thêm phương án nhân sự để tạo đột biến ở trận quyết định với Myanmar.

Dù rơi vào hoàn cảnh khó khăn sau thất bại trước Trung Quốc, đội tuyển U-17 nữ Việt Nam vẫn còn cơ hội viết tiếp hành trình tại giải châu Á. Điều quan trọng nhất lúc này là giữ được sự tự tin và tận dụng tốt thời cơ trước Myanmar. Chỉ cần thắng, cánh cửa tứ kết sẽ mở ra với bóng đá nữ trẻ Việt Nam.