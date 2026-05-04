Real ngăn cản Barca vô địch La Liga 04/05/2026 13:59

(PLO)- Vinicius Junior trở thành người hùng của Real Madrid khi lập cú đúp giúp đội bóng Hoàng gia đánh bại Espanyol 2-0, qua đó buộc Barcelona phải hoãn kế hoạch ăn mừng chức vô địch La Liga.

Trước vòng đấu này, Barca chỉ cần Real Madrid sảy chân trước Espanyol là có thể chính thức đăng quang. Tuy nhiên, thầy trò HLV Alvaro Arbeloa đã không để kịch bản đó xảy ra. Chiến thắng tại Catalonia giúp Real rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng xuống còn 11 điểm khi mùa giải chỉ còn bốn vòng.

Điều đó khiến cuộc đua vô địch chưa thể khép lại ngay lập tức. Cơ hội tiếp theo của Barcelona sẽ đến ở trận El Clasico trên sân Camp Nou vào cuối tuần tới. Khi ấy, đội bóng của Hansi Flick có thể tự định đoạt số phận trước chính đại kình địch Real Madrid.

Real bước vào trận gặp Espanyol trong trạng thái không hề lý tưởng. Kylian Mbappe vắng mặt vì chấn thương, còn phong độ của đội bóng áo trắng tại La Liga thời gian qua khá thất thường. Dù vậy, họ vẫn hiểu rằng thất bại hoặc mất điểm sẽ đồng nghĩa với việc chứng kiến Barca lên ngôi ngay lập tức.

Vinicius trở thành người hùng với 2 lần phá lưới Espanyol. Ảnh: EPA.

Trong hiệp một, Real Madrid cầm bóng nhiều hơn nhưng gặp khó trước hàng thủ quyết liệt của Espanyol. Vinicius là người tạo ra tình huống nguy hiểm rõ ràng nhất với cú sút chạm hậu vệ rồi đưa bóng đi trúng cột dọc. Trận đấu cũng nóng lên vì những pha va chạm giữa anh và Omar El Hilali.

Espanyol, đội đang vật lộn trong cuộc đua trụ hạng, cũng có cơ hội của riêng mình. Leandro Cabrera đánh đầu nguy hiểm nhưng thủ môn Andriy Lunin đã kịp cứu thua cho Real trước giờ nghỉ. Bước ngoặt đến ngay đầu hiệp hai. Vinicius phối hợp với Gonzalo Garcia, vượt qua hai cầu thủ Espanyol rồi dứt điểm gọn gàng mở tỷ số. Bàn thắng ấy giúp Real giải tỏa áp lực và khiến hy vọng vô địch sớm của Barca tạm thời bị dập tắt.

Chưa dừng lại, khoảng 10 phút sau, Vinicius tiếp tục khiến hàng thủ Espanyol bất lực. Jude Bellingham đánh gót tinh tế trong vòng cấm, tạo điều kiện để tiền đạo người Brazil tung cú sút đẹp mắt vào góc cao, ấn định chiến thắng 2-0 cho Real Madrid.

Lewandowski và đồng đội Barca phải chờ đến trận Siêu kinh điển vào cuối tuần để đăng quang. Ảnh: EPA.

Sau trận, HLV Arbeloa hết lời ca ngợi Vinicius, gọi anh là thủ lĩnh hàng công và là mối đe dọa thường trực mỗi khi có bóng. Màn trình diễn này cũng làm dấy lên thêm tranh luận về việc Vinicius có thể tỏa sáng rực rỡ hơn khi Mbappe không hiện diện trên sân.

Real Madrid vẫn gần như không còn nhiều cơ hội bảo vệ hy vọng vô địch một cách thực tế, nhưng chiến thắng này mang ý nghĩa lớn về danh dự. Họ đã ngăn Barcelona mở tiệc sớm, đồng thời biến trận El Clasico sắp tới thành màn đại chiến giàu cảm xúc.

Cuối tuần tới, Real sẽ trở lại Catalonia. Lần này, nhiệm vụ của họ còn nặng nề hơn là đánh bại Barca để tiếp tục trì hoãn ngày đối thủ truyền kiếp nâng cúp.