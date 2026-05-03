Miami dẫn 3-0 vẫn thua ngược trong ngày Messi cán mốc 100 trận 03/05/2026 12:01

(PLO)- Lionel Messi đã có ngày thi đấu đáng nhớ về cột mốc cá nhân, nhưng lại trở thành ký ức cay đắng với Inter Miami khi họ để thua ngược 3-4 trước Orlando City SC trong một trận cầu điên rồ tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS).

Đội bóng của Florida khởi đầu không thể hoàn hảo hơn trong trận đấu thứ 100 của Messi. Ngay phút thứ 4, Ian Fray mở tỷ số, trước khi Telasco Segovia nhân đôi cách biệt ở phút 25.

Đến phút 33, Messi khiến khán đài bùng nổ với cú cứa lòng chân trái đẳng cấp từ ngoài vòng cấm, nâng tỷ số lên 3-0 và tưởng như trận đấu đã an bài.

Thế nhưng, bước ngoặt đến ngay trước giờ nghỉ. Martin Ojeda thắp lại hy vọng cho Orlando bằng cú sút xa rút ngắn tỷ số xuống 1-3. Từ thời điểm đó, thế trận hoàn toàn đảo chiều.

Messi đã chơi 100 trận cho đội bóng Mỹ. Ảnh: EPA.

Sang hiệp hai, Orlando chơi như lột xác. Ojeda tiếp tục ghi bàn ở phút 68 với một pha dứt điểm hiểm hóc, trước khi hoàn tất cú hat-trick trên chấm phạt đền ở phút 79, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát 3-3.

Bi kịch chưa dừng lại với Inter Miami. Khi trận đấu trôi vào những phút bù giờ, hàng thủ đội chủ nhà tiếp tục mắc sai lầm. Tyrese Spicer băng xuống từ đường chọc khe dài, bình tĩnh dứt điểm qua hai chân thủ môn, hoàn tất màn lội ngược dòng không tưởng với tỷ số 4-3.

Thật khó tin Miami thua ngược sau khi đã dẫn 3-0. Ảnh: EPA.

Đây là một trong những màn ngược dòng hiếm hoi trong lịch sử MLS khi một đội giành chiến thắng từ thế bị dẫn 3 bàn.

Bất chấp Messi vẫn để lại dấu ấn với 1 bàn và 2 kiến tạo, nhưng tất cả trở nên vô nghĩa khi Inter Miami tiếp tục chưa biết mùi chiến thắng trên sân mới ở mùa này. Một trận đấu mà thiên tài người Argentina tỏa sáng rực rỡ, nhưng tập thể phía sau anh lại sụp đổ theo cách không ai ngờ tới.