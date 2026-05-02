Bê bối hộ chiếu cầu thủ Indonesia khiến 133 trận ở giải Hà Lan phải đá lại 02/05/2026 16:02

(PLO)- Bóng đá Hà Lan đang đối mặt với một vụ bê bối nghiêm trọng liên quan đến hộ chiếu và giấy phép lao động của nhiều cầu thủ, trong đó có Dean James, tuyển thủ Indonesia đang khoác áo CLB Go Ahead Eagles.

Theo GiveMeSport, vụ việc bắt nguồn từ đơn khiếu nại của NAC Breda sau thất bại nặng nề 0-6 trước Go Ahead Eagles hôm 15-3-2026.

NAC Breda, đội đang vật lộn trong cuộc đua trụ hạng giải vô địch Hà Lan Eredivisie, cho rằng Dean James không đủ điều kiện thi đấu ở trận đấu đó. Lý do là cầu thủ này được cho là không có giấy phép lao động hợp lệ tại Hà Lan sau khi chuyển sang khoác áo đội tuyển Indonesia.

Dean James sinh ra và lớn lên tại Hà Lan, nhưng đã chọn nhập quốc tịch Indonesia vào năm ngoái. Theo quy định của Hà Lan, việc tự nguyện nhận quốc tịch nước khác trong một số trường hợp có thể khiến cầu thủ mất quốc tịch Hà Lan. Điều này kéo theo hệ quả pháp lý lớn là anh có thể không còn được xem là cầu thủ nội địa và cần giấy phép lao động để thi đấu.

Dean James khoác áo tuyển Indonesia sẽ được xem là ngoại binh của Go Ahead Eagles. Ảnh: EPA.

Vụ việc lần đầu được nhắc đến trên podcast De Derde Helft. Người dẫn chương trình Rogier Jacobs cho rằng Go Ahead Eagles đã sử dụng một cầu thủ không hợp lệ. Nhận định này nhanh chóng tạo ra làn sóng tranh luận, nhất là khi có ý kiến từ giới luật sư cho rằng NAC Breda hoàn toàn có cơ sở để kiện.

Bốn ngày sau khi podcast lên sóng, NAC Breda chính thức gửi đơn lên Liên đoàn bóng đá Hà Lan. Từ một trường hợp riêng lẻ, vụ việc nhanh chóng lan rộng khi khoảng 25 cầu thủ khác cũng bị đặt dấu hỏi về tư cách thi đấu. Nhiều người trong số này là tuyển thủ hoặc cầu thủ có liên hệ với Indonesia, Suriname và Cape Verde, những quốc gia có cộng đồng cầu thủ gốc Hà Lan khá đông.

Ngày 28-4, luật sư của NAC Breda và KNVB đã trình bày quan điểm trước tòa án ở Utrecht. Phán quyết dự kiến được công bố vào ngày 4-5. Nếu tòa xử NAC thắng kiện, bóng đá Hà Lan có thể rơi vào hỗn loạn thật sự.

Thật sốc khi có đến 133 trận đấu ở giải Hà Lan phải đá lại. Ảnh: EPA.

Luật sư Michiel van Dijk của KNVB cảnh báo kịch bản này có thể tạo ra “hiệu ứng domino” trên toàn giải. GiveMeSport cho biết KNVB thậm chí có nguy cơ phải xử lý khả năng ít nhất 133 trận đấu bị yêu cầu tổ chức lại. Một số CLB lớn và quen thuộc như Ajax, Feyenoord, Telstar, FC Volendam hay Heracles Almelo đang theo dõi sát tình hình và có thể đệ đơn tương tự.

KNVB đã bày tỏ sự lo ngại sâu sắc trước nguy cơ mùa giải Eredivisie bị đảo lộn. Giám đốc Marianne van Leeuwen thừa nhận tình hình có thể phát triển theo nhiều hướng khó lường. Nếu hàng loạt CLB đồng loạt khiếu nại, lịch thi đấu sẽ trở thành cơn ác mộng.

Trong trường hợp xấu nhất, mùa giải có thể không thể hoàn tất đúng kế hoạch. Từ một tranh cãi sau trận thua của NAC Breda, bóng đá Hà Lan giờ đứng trước nguy cơ khủng hoảng pháp lý lớn nhất trong nhiều năm qua.