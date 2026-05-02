CĐV Malaysia nổi giận đòi tước quốc tịch 7 cầu thủ gian lận ở trận thắng Việt Nam 4-0 02/05/2026 11:51

(PLO)- Rất nhiều cổ động viên (CĐV) vừa tạo ra cú sốc lớn khi tuyên bố tẩy chay ngay lập tức tất cả các trận đấu có sự góp mặt của đội tuyển Malaysia, với những yêu sách cụ thể, trong đó gồm việc tước quốc tịch 7 cầu thủ từng ra sân thắng Việt Nam 4-0.

Việc tẩy chay đội tuyển quốc gia khiến sức ép từ người hâm mộ lên Liên đoàn bóng đá Malaysia và các cơ quan liên quan tăng mạnh. Trong tuyên bố đưa ra nhân Ngày Lao động, nhóm cổ động viên quá khích cho biết quyết định được đưa ra sau quá trình xem xét tình hình hiện tại của bóng đá Malaysia.

Theo Ultras Malaya, nền bóng đá nước này đang tồn tại nhiều vấn đề mang tính hệ thống và cần được xử lý một cách nghiêm túc, thay vì chỉ giải quyết bề mặt. Nhóm này đưa ra ba yêu cầu lớn.

Đầu tiên là thu hồi quốc tịch của bảy cầu thủ gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado và Imanol Machuca. Họ từng ra sân trong trận thắng tuyển Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027, sau đó FIFA phát hiện gian lận và xử thua ngược 0-3.

CĐV đòi tẩy chay đội tuyển quốc gia. Ảnh: EPA.

Tiếp theo, họ muốn quyền quản lý đội tuyển quốc gia được đưa trở lại Liên đoàn bóng đá Malaysia. Cuối cùng là yêu cầu cải tổ toàn diện hệ sinh thái bóng đá quốc gia.

Ultras Malaya gọi đây là “Giai đoạn 1” của cuộc tẩy chay. Theo tuyên bố, tất cả các trận đấu có đội tuyển Malaysia tham dự sẽ bị nhóm này quay lưng ngay lập tức. Họ cũng đặt thời hạn đến ngày 31-8, đúng Ngày Độc lập Malaysia, để các bên liên quan đáp ứng yêu cầu.

Nếu những đòi hỏi trên không được giải quyết, Ultras Malaya cảnh báo sẽ bước sang “Giai đoạn 2” với quy mô lớn hơn. Khi đó, cuộc tẩy chay có thể không chỉ dừng lại ở đội tuyển quốc gia, mà còn lan rộng và tác động đến toàn bộ bóng đá nội địa Malaysia.

7 ngoại binh bị yêu cầu thu hồi quốc tịch. Ảnh: EPA.

Nhóm cổ động viên khẳng định hành động của họ không nhằm chống lại đội tuyển hay bất kỳ cá nhân cụ thể nào. Mục tiêu chính là buộc bóng đá Malaysia thoát khỏi lợi ích nhóm, tình trạng quản trị yếu kém và những sai lầm kéo dài khiến nền bóng đá nước này chậm phát triển.

Trong tuyên bố, nhóm nhấn mạnh họ muốn nhìn thấy một nền bóng đá minh bạch, công bằng và được tổ chức bài bản hơn. Thông điệp cuối cùng được đưa ra là “trả lại bóng đá cho người dân”.

Đây không phải lần đầu Ultras Malaya dùng biện pháp cứng rắn. Năm 2017, nhóm này từng tẩy chay đội tuyển trong giai đoạn Malaysia sa sút, đặc biệt sau thất bại nặng nề trước Hồng Kông ở vòng loại Asian Cup. Lần này, làn sóng phản đối trở lại với mức độ căng thẳng hơn rất nhiều.