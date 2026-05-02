Đại hội FIFA lần 76 vội vã sửa sai 02/05/2026 11:31

(PLO)- Đại hội FIFA lần thứ 76 đối mặt nhiều vấn đề nan giải và thậm chí hướng những quan điểm... chệch đường rồi vội vã sửa sai.

Đại hội FIFA lần thứ 76 diễn ra ở Vancouver, Canada có nhiều vấn đề gây đau đầu, nhất là chuyện của Iran, bóng đá Nga và đồng chủ nhà World Cup 2026.

Đoàn Iran vừa hạ cánh xuống sân bay ở Toronto để chuẩn bị nối chuyến đến Vancouver thì 3 thành viên buộc phải quay về, trong đó gồm có Chủ tịch LĐBĐ Iran Mehdi Taj và 2 thành viên khác.

Nguyên do từ phía Cơ quan xuất nhập cảnh Canada cho biết là 3 thành viên này là cựu sĩ quan của Lực lượng Vệ binh Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRGC). Đây là tổ chức mà phía Canada liệt vào tổ chức khủng bố từ năm 2024.

Các "đồng hương" Đông Nam Á gồm Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch AFF Khiev Sameth và Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Nualpham Lamsam (madam Pang) tại Đại hội FIFA. Ảnh: VFF.

Còn về đội tuyển Iran, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio quả quyết họ sẽ tham dự World Cup 2026 trên đất Mỹ. Tuy nhiên, quan chức này cảnh báo nếu trong đoàn Iran đến Mỹ có những nhân vật trong các tổ chức chính trị thì sẽ không được vào nước Mỹ.

Về việc trừng phạt bóng đá Nga cũng rất nhạy cảm tại Đại hội 76 của FIFA. Nó liên quan đến Mỹ và Israel qua các vấn đề như Venezuela mà thế giới lên tiếng đòi FIFA tước quyền World Cup của Mỹ, hay chuyện Mỹ - Israel với Iran hiện nay. Cùng với đó những phát biểu của phía Mỹ về chuyện tước quyền tham dự World Cup 2026 của Iran để đưa tuyển Ý vào thay thế.

Chưa hết, LĐBĐ Palestine cũng lên tiếng kiện FIFA ra tòa vì Israel xây dựng cơ sở bóng đá ở Bờ Tây, trên lãnh thổ Palestine, nơi mà trước đây FIFA tài trợ xây dựng cơ sở hạ tầng cho bóng đá Palestine.

Đoàn VFF gồm Chủ tịch Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Anh Tú và Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú tại Đại hội. Ảnh: VFF.

Về vấn đề bóng đá Nga, Chủ tịch Gianni Infantino nêu quan điểm: “FIFA sẽ xem xét gấp rút chuyện bỏ trừng phạt bóng đá Nga vì việc này không hiệu quả”. Còn những vấn đề mâu thuẫn khác trong hành xử của FIFA với các nước khác đã bị các bên né tránh.