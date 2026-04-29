Palestine “lôi” FIFA ra tòa, thẻ đỏ cho hành vi mới tại World Cup 2026 29/04/2026 12:51

(PLO)- Palestine kiện FIFA ra tòa vì cách hành xử "nhất bên trọng, nhất bên khinh"...

+ LĐBĐ Palestine "lôi" FIFA ra tòa:

Đại hội LĐBĐ châu Á (AFC) đang diễn ra tại Vancouver, Canada và PFA đã kiện FIFA ra Tòa án thể thao quốc tế (CAS). Nguyên do các CLB của Israel lấy đất ở Bờ Tây của Palestine xây dựng cơ sở vật chất cho các CLB bóng đá Israel, nhưng FIFA không hề trừng phạt bóng đá Israel từ đội tuyển đến CLB.

Phó Chủ tịch LĐBĐ Palestine, bà Susan Shalabi Molano thông báo với AFC kiện FIFA ra CAS. Ảnh: NST.

Trớ trêu thay nhiều cơ sở vật chất bóng đá của Palestine tại Bờ Tây trước đây được FIFA tài trợ nhưng chiến tranh san bằng tất cả. Nay thì Israel đã lấy xây dựng sân bóng cho mình.

Đó là lý do PFA nộp đơn để lôi FIFA ra tòa vì cách hành xử vô lý và thông đồng với Israel của FIFA.

Việc AFC tổ chức đại hội lần thứ 36 tại Canada cũng gây phiền toái quá mức cho đoàn đại biểu Palestine vì nhiều thành viên không xin được thị thực vào Canada. AFC tổ chức đại hội tại Vancouver là vì nơi đây cũng diễn ra đại hội thường niên FIFA để dễ... tập trung đầy đủ và khỏi tốn kém.

+ Hành vi dùng tay che miệng sẽ bị thẻ đỏ tại World Cup 2026:

Đây là điều luật mới của IFAB (cơ quan ra luật bóng đá) đã được FIFA thông qua. Theo đó trong trận đấu, các nhà tổ chức và cầu thủ khi “cãi vã” nhau mà có hành vi đưa tay mình lên che miệng mình sẽ bị thẻ đỏ trực tiếp.

Hành vi phân biệt chủng tộc mà Vinicius Jr hứng chịu nhiều, và nay FIFA ra luật bị thẻ đỏ trực tiếp từ World Cup 2026. Ảnh:SE.

Hành vi này ám chỉ “con khỉ” của người thực hiện. Tiền đạo Vinicius Jr của Real Madrid liên tục bị phân biệt chủng tộc từ hành vi này từ cầu thủ đối phương đến khán giả trên sân. Vì thế, FIFA quyết định đưa vào luật hành vi này sẽ bị thẻ đỏ trực tiếp.

+ Thái Lan chạy đua đăng cai Olympic 2030:

Thái Lan quyết định chạy đua làm chủ nhà Olympic trẻ 2030 nhằm kích thích du lịch và quảng bá đất nước. Vừa qua phái đoàn quan chức của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đã đến Thái Lan thị sát và ghi nhận tình hình cơ sở vật chất của quốc gia này.

Phái đoàn IOC thị sát sân quốc gia Rajamangala. Ảnh: BP.

Sau khi thị sát tình hình, phái đoàn sẽ đến trụ sở IOC tại Lausane, Thụy Sĩ để báo cáo tình hình. Ngày 25-6, IOC sẽ đưa ra quyết định.

+ Cuối cùng “derby Anh” cũng đã chốt:

Cuộc so găng của hai võ sĩ hạng nặng Anh giữa Tyson Fury và Anthony Joshua sẽ được ấn định trong năm nay.

Cuộc so găng hạng nặng "derby Anh" giữa Tyson Fury (trái) và Anthony Jushua sẽ diễn ra trong năm nay. Ảnh: IT.

Anthony Joshua vừa trải qua ác mộng nhưng đầy may mắn khi anh và 2 người bạn thân cận cũng là thành viên chủ chốt trong đội thi đấu của Joshua bị tai nạn giao thông. Hai người bạn qua đời ngay hiện trường còn Joshua chỉ bị xây xát nhẹ. Sự cố này xảy ra hồi cuối năm ngoái.

Hiện Anthony Joshua trở lại bình thường và sẽ so găng với tay đấm đồng hương Tyson Fury. Tuy nhiên, thời gian và địa điểm chưa ấn định cụ thể. Hai tay đấm Anh này đều là bại tướng của Usyk người Ukraine. Tyson Fury bị đánh bại 2 lần và Anthony Joshua 1 lần.

+ Kỷ lục marathon được phá cực sâu:

Cuộc đua Marathon London 2026 đã chứng kiến sự kiện lịch sử. Sebastian Sawe, VĐV marathon người Kenya đã phá kỷ lục cực sâu và đánh dấu cột mốc người đầu tiên của nhân loại hoàn thành cự ly 42km dưới 2 giờ đồng hồ, cụ thể là 1 giờ 59 phút và 30 giây.

Kỷ lục gia marathon Sebastian Sawe. Ảnh: BP.

Sawe phá kỷ lục cũ 65 giây do Kelvin Kiptum hoàn tất trong 2 giờ 00 phút 35 giây tại marathon Chicago năm 2023. Theo nhà tổ chức, Sawe hoàn thành nửa chặng đầu marathon với thời gian 60 phút 29 giây, một con số rất ấn tượng.

Điều đáng nói hơn là người về nhì giải này sau Sebastian Sawe là Yomif Kejelcha, người Ethiopia cũng dưới 2 giờ, cụ thể là 1 giờ 59 phút 41 giây.