Arsenal không chịu đau thêm lần nữa 29/04/2026 11:45

(PLO)- Arsenal bước vào trận bán kết Champions League thứ hai liên tiếp với quyết tâm rất lớn khi chạm trán Atletico Madrid vào lúc 2 giờ sáng ngày 30-4 (giờ Việt Nam).

Sau nỗi đau bị PSG loại ở mùa trước, HLV Mikel Arteta khẳng định đội bóng của ông đã trưởng thành hơn và Arsenal sẵn sàng tận dụng cơ hội lần này để tiến gần hơn đến trận chung kết.

Mùa trước, Arteta đưa Arsenal trở lại bán kết Champions League lần đầu tiên kể từ năm 2009, nhưng hành trình của họ dừng lại trước PSG, đội sau đó lên ngôi vô địch. Năm nay, nhà cầm quân người Tây Ban Nha kỳ vọng Arsenal có thể tiến thêm một bước, qua đó góp mặt ở trận chung kết Champions League thứ hai trong lịch sử CLB.

Phong độ gần đây của Arsenal có phần chững lại khi để Manchester City vượt lên tại Premier League và bị Southampton loại khỏi FA Cup. Tuy nhiên, chiến thắng 1-0 trước Newcastle cuối tuần qua đã giúp “Pháo thủ” lấy lại sự tự tin đúng thời điểm.

Declan Rice cùng đồng đội sắp sửa có chuyến làm khách nhọc nhằn ở Madrid. Ảnh: EPA.

HLV Arteta cho rằng trận thắng Newcastle mang ý nghĩa rất lớn, bởi nó tạo ra nguồn năng lượng tích cực trước chuyến làm khách tới Madrid. Ông nhấn mạnh việc góp mặt ở bán kết Champions League hai mùa liên tiếp là niềm tự hào lớn với toàn đội, đồng thời khẳng định Arsenal sẽ bước vào trận đấu với tinh thần chủ động, khát khao kiểm soát thế trận và tìm cách định đoạt cục diện ngay từ lượt đi.

Atletico không phải đối thủ dễ chịu. Đại diện Tây Ban Nha vừa loại Barcelona ở vòng trước và luôn nổi tiếng với lối chơi lì lợm, giàu tính chiến đấu. Dù vậy, Arsenal có lý do để tin vào bản thân khi vẫn đang bất bại tại Champions League mùa này.

Ông Arteta cho biết Arsenal đã chứng minh khả năng cạnh tranh ở châu Âu, kể cả khi phải thi đấu tại những sân vận động khó khăn. Theo ông, điều quan trọng nhất là các cầu thủ phải giữ được sự ổn định, tự tin và quyết tâm chiến thắng như họ đã thể hiện trong suốt hành trình vừa qua.

HLV Arteta sẽ biết cách giúp học trò vượt qua khó khăn. Ảnh: EPA.

Arsenal từng thắng Atletico 4-0 ở vòng bảng tại London hồi tháng 10, nhưng Arteta không muốn các học trò bị cuốn vào quá khứ. Ông cũng tránh nhắc lại thất bại trước PSG mùa trước vì cho rằng đó không phải thông điệp tích cực trước một trận đấu lớn.

Với Arteta, bán kết lần này là một thử thách hoàn toàn khác. Arsenal đã có thêm kinh nghiệm, hiểu rõ sự khắc nghiệt của Champions League và biết mình cần làm gì để tránh lặp lại nỗi đau cũ.