BÁN KẾT CHAMPIONS LEAGUE 2026 Trận chiến sinh tử cho lần đầu tiên của Atletico hoặc Arsenal 29/04/2026 06:39

(PLO)- Thật lạ khi hai đội bóng lớn Arsenal và Atletico chưa từng chạm tay vào chiếc cúp Champions League danh giá chuẩn bị bước vào cuộc đối đầu căng thẳng tại Madrid vào rạng sáng 30-4.

Khi khát khao lịch sử va chạm với phong độ đỉnh cao, hai đối thủ lớn của nhau, cả Atletico Madrid lẫn Arsenal đều phải tránh mọi sai lầm để lần đầu tiên chạm đỉnh châu Âu.

Atletico Madrid lột xác để chạm điều chưa từng có

Chủ nhà Atletico vào trận bán kết tại sân Estadio Metropolitano với hành trang là sự thay đổi rõ rệt trong lối chơi. Dưới thời HLV Diego Simeone, đội bóng này vốn gắn liền với hình ảnh thực dụng và kỷ luật. Tuy nhiên mùa giải năm nay chứng kiến một Atletico giàu sức tấn công hơn, thể hiện qua con số 34 bàn thắng tại Champions League, thành tích tốt nhất của họ từ trước đến nay.

Hành trình vào bán kết cũng đầy thuyết phục khi Atletico vượt qua Barcelona với tổng tỷ số 3-2 ở tứ kết. Họ duy trì phong độ ghi bàn ổn định với chuỗi 12 trận liên tiếp nổ súng trên mọi đấu trường. Chiến thắng Athletic Bilbao 3-2 tại đấu trường La Liga cuối tuần qua cũng giúp đội bóng thành Madrid lấy lại sự tự tin sau giai đoạn sa sút.

Dù vậy, lịch sử đối đầu với các đại diện Anh lại là điểm khiến người hâm mộ lo lắng. Atletico chỉ thắng 2 trong 12 lần gần nhất gặp các CLB Premier League ở sân chơi UEFA. Thành tích bán kết Champions League của họ cũng không quá nổi bật với tỷ lệ thắng thua cân bằng.

Tuy nhiên, lợi thế sân nhà mang lại sự lạc quan nhất định. Atletico chỉ thua 2 trong 18 lần tiếp đón các đội bóng Anh tại Madrid. Đáng chú ý, họ từng giành chiến thắng ở nhiều trận knock out quan trọng trước các đối thủ xứ sương mù. Điều đó cho thấy đội bóng của HLV Simeone vẫn biết cách vượt qua áp lực ở những thời khắc quyết định.

Về lực lượng, Atletico chịu tổn thất khi Pablo Barrios và Jose Gimenez chắc chắn vắng mặt vì chấn thương. Một số cái tên như Ademola Lookman, David Hancko hay Julian Alvarez vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân. Dù vậy, hàng công với Antoine Griezmann hoặc Alexander Sorloth vẫn đủ sức tạo đột biến.

Arsenal bất bại châu Âu và giấc mơ rất gần

Ở phía bên kia, Arsenal đang trải qua một trong những mùa giải Champions League ấn tượng nhất lịch sử. Đội bóng của HLV Mikel Arteta lần đầu tiên lọt vào bán kết hai mùa liên tiếp và đang đối diện cơ hội viết lại lịch sử.

Hành trình của Arsenal mang đậm dấu ấn của sự ổn định. Họ dẫn đầu vòng bảng với thành tích tuyệt đối và vẫn giữ được thành tích bất bại sau 12 trận tại giải đấu. Tổng thể, Arsenal chỉ thua 2 trong 22 trận gần nhất tại Champions League, một con số cho thấy sự trưởng thành vượt bậc.

Ở tứ kết, họ vượt qua Sporting Lisbon với tổng tỷ số tối thiểu 1-0, thể hiện sự chắc chắn trong cách tiếp cận. Dù phong độ tại Premier League có phần chững lại, chiến thắng trước Newcastle cuối tuần qua đã giúp Pháo thủ thành London lấy lại tinh thần và tiếp tục bám đuổi cuộc đua vô địch quốc nội.

Lịch sử đối đầu với các đội bóng Tây Ban Nha cũng nghiêng về phía Arsenal. Họ thắng cả 7 lần gần nhất chạm trán các đại diện La Liga tại Champions League. Thành tích sân khách cũng rất ấn tượng với chỉ 1 thất bại trong 11 chuyến xa nhà gần đây. Dẫu vậy, ký ức thất bại trước chính Atletico ở bán kết Europa League 2017-2018 vẫn là lời cảnh báo rõ ràng. Đội bóng London hiểu rằng chuyến làm khách tại Madrid luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Về nhân sự, Arsenal cũng không có đội hình mạnh nhất. Một loạt cái tên như Mikel Merino, Jurrien Timber hay Riccardo Calafiori gặp vấn đề thể lực. Tình trạng của Kai Havertz, Eberechi Eze và Martin Zubimendi sẽ được đánh giá thêm. Dù vậy, sự trở lại của Bukayo Saka mang lại cú hích lớn cho hàng công, bên cạnh những phương án như Martinelli, Trossard hay Gyokeres.

Trận lượt đi thường mang tính thăm dò, và cuộc đối đầu tại Madrid nhiều khả năng sẽ diễn ra chặt chẽ. Cả hai đội đều hiểu rằng giữ lợi thế cho trận lượt về mới là điều quan trọng. Arsenal có thể tự tin nhờ chiến thắng Atletico 4-0 ở vòng bảng, nhưng với bản lĩnh sân nhà, Atletico đủ khả năng giành kết quả có lợi. Một trận hòa có bàn thắng là kịch bản dễ xảy ra khi hai tham vọng lịch sử đang va chạm trực diện.