Trưởng ban trọng tài từ chức vì bị nghi ngờ gian lận 27/04/2026 15:05

(PLO)- Bóng đá Ý chấn động khi Trưởng ban trọng tài Gianluca Rocchi, người đứng đầu bộ phận phân công trọng tài cho Serie A và Serie B, quyết định tạm rời chức vụ sau khi bị các công tố viên Milan điều tra với cáo buộc “gian lận thể thao”.

Trong thông báo được công bố hôm cuối tuần, Trưởng ban trọng tài Rocchi cho biết ông chọn “tạm ngừng” công việc để quá trình tố tụng diễn ra thuận lợi.

Ông gọi đây là quyết định đau lòng và khó khăn, đồng thời khẳng định tin tưởng bản thân sẽ chứng minh được sự trong sạch. Cùng bị điều tra trong vụ việc còn có Andrea Gervasoni, trưởng bộ phận VAR.

Theo cáo buộc, Rocchi cùng một số người chưa được nêu tên đã can thiệp vào việc lựa chọn Andrea Colombo làm trọng tài trận Inter Milan gặp Bologna hồi tháng 4 năm ngoái.

Rocchi xin tạm ngưng công việc để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: EPA.

Lý do được đưa ra là Colombo được cho là “phù hợp” hoặc “được Inter ưa thích”. Tuy nhiên, trận đấu ấy lại kết thúc với thất bại 0-1 của Inter sau bàn thắng muộn của Riccardo Orsolini.

Vụ việc còn mở rộng sang một trận đấu khác giữa Udinese và Parma hồi tháng 3 năm ngoái. Trưởng ban trọng tài Rocchi bị nghi đã gây sức ép lên tổ VAR để trọng tài Fabio Maresca ra xem lại tình huống bóng chạm tay trên màn hình bên sân. Ban đầu, cả Maresca lẫn Daniele Paterna trong phòng VAR đều cho rằng pha bóng này không đủ cơ sở để thổi phạt đền.

Ông Rocchi bị cho là gây áp lực để thay đổi quyết định của trọng tài. Ảnh: EPA.

Một đoạn video trong phòng VAR sau đó trở thành chi tiết đáng chú ý. Hình ảnh cho thấy Paterna quay khỏi màn hình và nói rằng đó là một quả phạt đền sau khi có người ngoài khung hình trao đổi. Các công tố viên cho rằng Rocchi đã đập cửa phòng VAR nhằm gây áp lực, khiến quyết định ban đầu bị thay đổi. Từ quả phạt đền ấy, Florian Thauvin ghi bàn duy nhất giúp Udinese thắng 1-0.

Tại Ý, gian lận thể thao là tội hình sự và có thể bị phạt tù tối đa 6 năm. Hồ sơ vụ việc cũng sẽ được chuyển tới Liên đoàn bóng đá Ý, nơi có thể mở thêm cuộc điều tra riêng.