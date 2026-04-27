MU dễ sập bẫy Brentford ngay tại Old Trafford 27/04/2026 13:48

(PLO)- MU sẽ tiếp đón Brentford ở vòng 34 Ngoại hạng Anh 2025-2026, trong trận đấu diễn ra tại sân Old Trafford lúc 2 giờ sáng 28-4 theo giờ Việt Nam.

Màn so tài với Brentford có ý nghĩa lớn với MU trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới. Hiện tại, Manchester United đứng thứ ba trên bảng xếp hạng và tạo được khoảng cách 8 điểm so với đội xếp thứ tư. Vị trí này mang lại lợi thế rõ ràng, nhưng chưa đủ để thầy trò HLV Michael Carrick được phép chủ quan, nhất là khi mùa giải đã bước vào giai đoạn quyết định.

Tinh thần của đội chủ sân Old Trafford đang lên cao sau chiến thắng 1-0 trước Chelsea ở vòng trước. Matheus Cunha là người ghi bàn duy nhất, giúp MU vượt qua một trận cầu căng thẳng và tiếp tục củng cố vị trí trong nhóm đầu. Kể từ khi Carrick tiếp quản, Quỷ đỏ cho thấy sự ổn định đáng kể với 8 chiến thắng trong 12 trận gần nhất.

Dù vậy, thử thách vẫn còn rất nặng phía trước. Sau Brentford, MU sẽ lần lượt chạm trán những đối thủ khó chịu như Liverpool và Brighton. Vì thế, 3 điểm ở trận này có thể giúp họ giảm áp lực trước chặng nước rút, đồng thời tiến gần hơn tới mục tiêu trở lại Champions League.

Man United có thêm 3 điểm mới an tâm cho cuộc đua giành vé chơi Champions League. Ảnh: EPA.

Brentford bước vào chuyến làm khách tại Old Trafford với chuỗi 5 trận hòa liên tiếp. Họ chưa thể tìm lại cảm giác chiến thắng, nhưng sự lì lợm và khả năng giữ điểm của đội bóng này là điều MU phải dè chừng. Brentford hiện xếp thứ chín và vẫn nuôi hy vọng cạnh tranh suất dự cúp châu Âu.

Thành tích sân khách của Brentford cũng không hề tệ. Với 6 chiến thắng sau 16 chuyến xa nhà, đội bóng của HLV Keith Andrews chứng minh họ có đủ khả năng gây khó dễ cho các đối thủ lớn. Đáng chú ý, Brentford còn bất bại trước MU trong 2 lần gặp gần nhất, chi tiết đủ để khiến Old Trafford không thể xem nhẹ trận đấu này.

Thầy trò Keith Andrews không dễ bị đánh bại. Ảnh: EPA.

Tuy nhiên, Brentford vẫn chưa từng thắng MU tại Old Trafford trong kỷ nguyên Premier League. Đây là điểm tựa tinh thần quan trọng cho đội chủ nhà, nhất là khi họ đang cần duy trì ưu thế sân nhà để bảo vệ vị trí trong tốp đầu.

Một bên cần thắng để chắc vé Champions League, một bên muốn phá dớp và tiếp tục mơ châu Âu. Chính sự đối lập ấy hứa hẹn biến cuộc đấu giữa MU và Brentford thành trận cầu đầy căng thẳng.