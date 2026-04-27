Bùng nổ tại Cần Thơ, Patterson chiến thắng chặng cực cống hiến 27/04/2026 11:52

(PLO)-Trong bối cảnh các danh hiệu chung cuộc gần như đã được định đoạt, chặng 22 cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình – Tôn Đông Á 2026 TP bùng nổ với chiến thắng chặng của Patterson tại Cần Thơ.

Đoàn đua tranh tài chặng 22

Khi cuộc chiến áo vàng, áo xanh hay đồng đội không còn nhiều biến động, tâm điểm của chặng đấu dồn vào màn cạnh tranh cho chiến thắng chặng giữa các tay đua chưa có danh hiệu.

Không còn những toan tính chiến thuật nặng nề như các chặng trước, đoàn đua 45 km vòng quanh TP Cần Thơ nhập cuộc với tốc độ cao và tinh thần cống hiến. Các đội chủ động tạo điều kiện cho những mũi nhọn tấn công, khiến thế trận liên tục được khuấy động bằng những pha tăng tốc và tách tốp.

Xuân Lộc đeo bám để bảo vệ áo cam.

Diễn biến chặng 22. Clip: MQ

Nổi bật trong số đó là ngoại binh Patrick Patterson (620 Nông Nghiệp Vĩnh Long), người đã có một ngày thi đấu đầy năng lượng. Tay đua này tuy không góp mặt trong các đợt tấn công nhưng cuối cùng đã chọn đúng thời điểm để tạo nên bước ngoặt tại vạch đích.

Trước những đối thủ nước rút giàu kinh nghiệm và sức mạnh, sự góp mặt của Lâm Gia Hào là rất đáng khen ngợi. Tài năng trẻ của Đồng Tháp 2 thi đấu đầy tự tin, bám đuổi quyết liệt và thể hiện khả năng chịu đựng tốc độ rất tốt. Sự hiện diện của tay đua trẻ này đã mang đến nhiều cảm xúc cho người hâm mộ, khi anh không hề lép vế trước đương kim áo xanh Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai).

Trong pha nước rút quyết định tại vạch đích, Patterson đã chứng minh đẳng cấp khi tung cú tăng tốc dứt khoát, vượt lên giành chiến thắng chặng. Gia Hào cán đích với vị trí thứ hai trong khi Dziansi xếp hạng ba, khép lại một ngày thi đấu ấn tượng và đầy triển vọng.

Hoàng Sang nỗ lực cùng Công an TP.HCM thay đổi cục diện.

Patterson (107), Lâm Gia Hào (41) và áo xanh Marchuk cạnh tranh nước rút tại đích đến.

Tay đua Yarash Uladzislau (TP.HCM New Group) chiếm áo vàng sau 22 chặng.

Do các tay đua tranh chấp danh hiệu đều chủ động thi đấu an toàn trong tốp đông, kết quả chặng 22 không tạo ra bất kỳ xáo trộn nào trên bảng tổng sắp. Các danh hiệu chung cuộc tiếp tục được giữ nguyên, phản ánh cục diện đã sớm an bài của giải đấu.

Dù vậy, chặng đua tại Cần Thơ vẫn mang lại giá trị chuyên môn và cảm xúc riêng, khi các tay đua có cơ hội thể hiện bản thân và cống hiến cho khán giả những màn rượt đuổi hấp dẫn. Đây cũng là dịp để các gương mặt trẻ tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị cho những mùa giải tiếp theo.

Sau chặng 22, đoàn đua sẽ bước vào chặng 23 dài 114 km từ TP. Cần Thơ đi Mỹ Tho. Dù kết quả chung cuộc gần như không thể thay đổi, nhưng với tinh thần thi đấu hết mình, các tay đua hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến những diễn biến đáng chú ý trong hành trình về đích cuối cùng.