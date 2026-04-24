HLV Đỗ Thành Đạt bác tin đồn “nhường ngôi”: TP.HCM Vinama quyết chiến đến cùng 24/04/2026 21:39

(PLO)-Dù chưa chính thức đăng quang, nhưng HLV Đỗ Thành Đạt và đội TP.HCM Vinama đang đứng trước áp lực không nhỏ từ những tin đồn thất thiệt.

Ông Đạt và các học trò đang phải căng mình bảo vệ thành quả.

Tin đồn xoay quanh khả năng “nhường” chức vô địch tại Cúp Truyền hình – Tôn Đông Á 2026. Trước làn sóng dư luận, HLV Đỗ Thành Đạt đã thẳng thắn lên tiếng bác bỏ.

Chia sẻ với báo Pháp Luật TP.HCM, vị thuyền trưởng của TP.HCM Vinama khẳng định: “Tôi có nắm bắt những đồn thổi đó và xin nói rõ, đây hoàn toàn là thông tin bịa đặt. Những tin đồn này không chỉ sai sự thật mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần thi đấu của toàn đội”.

Các tay đua ứng viên hoàn thành chặng 19 - đua cá nhân tính giờ tại Vũng Tàu. Clip: MQ

Theo ông Đạt, để có được vị trí dẫn đầu sau 19 chặng, các tay đua đã trải qua quá trình chuẩn bị dài hơi với cường độ tập luyện khắc nghiệt. “Các học trò của tôi đã đổ rất nhiều mồ hôi, thậm chí cả máu để giành được áo vàng và vị trí nhất đồng đội. Đây là thành quả xứng đáng và chúng tôi không có lý do gì để từ bỏ”, ông nhấn mạnh.

Trước câu hỏi về khả năng TP.HCM Vinama “buông súng” trong giai đoạn quyết định, HLV Đỗ Thành Đạt một lần nữa khẳng định lập trường cứng rắn: “Chắc chắn không có chuyện chúng tôi nhường chức vô địch cho bất kỳ đối thủ nào. Toàn đội sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ những gì đã đạt được”.

Không chỉ vì danh hiệu, ông Đạt cho biết đội đua còn mang trên vai trách nhiệm lớn lao: “Chúng tôi thi đấu vì màu cờ sắc áo, vì người hâm mộ TP.HCM, và cũng là để đáp lại sự đồng hành bền bỉ của nhà tài trợ trong suốt nhiều năm qua, bất chấp những giai đoạn khó khăn về thành tích”.

Áo vàng Yarash được đồng đội Moise (giữa) bảo vệ trên đèo Khánh Lê.

Yarash - Tay đua đang giữ áo vàng sau 19 chặng.

Hiện tại, TP.HCM Vinama đang nắm lợi thế lớn ở cả bảng xếp hạng cá nhân lẫn đồng đội, với tay đua Yarash Uladzislau giữ áo vàng. Tuy nhiên, khoảng cách chưa phải tuyệt đối an toàn khi giải vẫn còn 6 chặng đua với tổng lộ trình gần 800 km.

Đánh giá về chặng đường phía trước, HLV Đỗ Thành Đạt cho biết đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng: “Đây không phải lần đầu tiên chúng tôi bảo vệ áo vàng, nên toàn đội đã xây dựng nhiều phương án chiến thuật để ứng phó với mọi tình huống trên đường đua”.

Trong bối cảnh các đối thủ liên tục gia tăng sức ép, cuộc đua hứa hẹn sẽ còn nhiều biến động. Tuy nhiên, với tuyên bố mạnh mẽ từ ban huấn luyện, TP.HCM Vinama cho thấy họ không chỉ sẵn sàng về chuyên môn mà còn vững vàng về tinh thần trước mọi thử thách.