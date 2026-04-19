Biển lặng trước “cơn cuồng phong” Khánh Lê, định đoạt danh hiệu áo vàng 19/04/2026 14:24

(PLO)-Chiến thắng chặng 15 của Đặng Thành Được diễn ra êm ả trước "cơn cuồng phong" Khánh Lê, ngọn đèo gần như an bài tất các danh hiệu sau chặng 16.

Chặng 15 của Cúp Truyền Hình - Tôn Đông Á 2026 từ Tuy Hòa đến Nha Trang 132 km chứng kiến một kịch bản tương đối “êm đềm” so với những gì người hâm mộ kỳ vọng, nhưng lại là bước đệm chiến thuật quan trọng trước chặng 16 – nơi được xem là “cơn cuồng phong” quyết định cục diện chung cuộc.

Thực tế, chặng 15 mang dáng dấp của một “khoảng lặng” cần thiết trước khi đoàn đua bước vào chặng 16 – hành trình chinh phục đèo Khánh Lê, được đánh giá là thử thách khắc nghiệt nhất của giải năm nay. Đây là chặng đấu có thể quyết định đến 99% cục diện các danh hiệu cá nhân lẫn đồng đội.

Trong điều kiện thời tiết thuận lợi, đoàn đua duy trì tốc độ ổn định suốt hành trình. Không có quá nhiều pha tấn công đáng chú ý, các đội chủ yếu thi đấu thận trọng nhằm bảo toàn lực lượng cho thử thách lớn phía trước. Dù vậy, chặng đua vẫn khép lại bằng màn nước rút hấp dẫn tại đích đến Nha Trang.

Ở những mét cuối, Đặng Thành Được (Hà Nội) đã có pha tăng tốc chính xác để vượt qua ngoại binh Christoph Janssen (Đồng Tháp 1), giành chiến thắng chặng đầy thuyết phục. Đây là phần thưởng xứng đáng cho sự kiên nhẫn và khả năng chọn thời điểm tốt của tay đua Hà Nội giữa một chặng đua không có nhiều biến động.

Dù có kết quả chặng đáng chú ý, các danh hiệu quan trọng sau 15 chặng vẫn không thay đổi. Áo vàng tiếp tục thuộc về Yarash Uladzislau (TP.HCM New Group), trong khi hai danh hiệu áo xanh và áo cam cũng được giữ nguyên. Tuy nhiên, điểm nhấn đáng kể đến từ cuộc đua áo chấm đỏ khi Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) vươn lên dẫn đầu sau màn thể hiện ấn tượng tại đỉnh đèo Cả.

Việc chinh phục thành công hạng 3 đỉnh đèo Cả đã giúp Xuân Lộc tích lũy 16 điểm, chiếm lĩnh danh hiệu “vua leo núi”, tạo lợi thế nhất định trước hai ứng viên Mugisha Mois (TP.HCM Vinama) và Pierantozzi Lucio (Võ Đắc Đồng Nai). Tuy nhiên, khoảng cách 1 điểm vẫn khá mong manh, hứa hẹn cuộc cạnh tranh còn nhiều biến động.

Trong cuộc chiến áo vàng, TP.HCM New Group với thủ lĩnh Yarash Uladzislau đang tạm chiếm ưu thế. Tuy nhiên, áp lực từ các đối thủ như Pierantozzi Lucio hay Eduardo Robinson (Công An TP.HCM) là rất lớn, đặc biệt khi địa hình leo đèo sẽ tạo điều kiện cho những tay đua giàu thể lực bứt phá.

Ở một diễn biến khác, cuộc đua áo cam cũng trở nên căng thẳng không kém. Xuân Lộc đang phải đối mặt với sự bám đuổi quyết liệt của hai đối thủ TP.HCM Vinama gồm Nguyễn Tuấn Vũ và Nguyễn văn Lãm, với khoảng cách chỉ vỏn vẹn 3 -5 giây – con số có thể bị san lấp bất cứ lúc nào.

Chặng 16 vì thế không chỉ là cuộc đua về thể lực mà còn là màn đấu trí chiến thuật đỉnh cao. Trong bối cảnh mọi khoảng cách đều mong manh, chỉ một khoảnh khắc mất tập trung cũng có thể khiến thay đổi hoàn toàn cục diện.

Sau một chặng 15 tương đối sóng yên biển lặng, tất cả đang chờ đợi “cơn cuồng phong” trên đỉnh Khánh Lê – nơi những ứng viên thực thụ sẽ lộ diện, và các danh hiệu chung cuộc nhiều khả năng sẽ được định đoạt.