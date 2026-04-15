Hành trình 178 km rực lửa: cú sôlô ngoạn mục của Christopher Jensen 15/04/2026 13:49

(PLO)-Một trong những màn trình diễn ấn tượng nhất từ đầu giải kết tinh sau cú sôlô ngoạn mục của ngoại binh người Thụy Sĩ.

Jensen thực hiện cú sôlô ngoạn mục giành chiến thắng chặng 12. Ảnh: PHẠM HUY

Ở chặng 12 cuộc đua xe đạp Cúp Truyền Hình - Tôn Đông Á 2026 từ Quảng Ngãi đến Quy Nhơn (Gia Lai) dài 178 km, ngoại binh Christopher Jensen có chiến thắng mang đậm dấu ấn cá nhân sau hành trình tấn công bền bỉ.

Ngay từ những km đầu tiên, trong cái nắng đặc trưng miền Trung, tốc độ đoàn đua đã được đẩy lên cao. Không chờ đợi, Jensen chủ động nhập tách nhóm tấn công gồm 8 tay đua, nhanh chóng tạo khoảng cách với tốp đông phía sau. Đây là quyết định mang tính bước ngoặt, khi nhóm đầu duy trì được sự phối hợp ổn định suốt quãng đường dài.

Diễn biến chặng 12.Clip: MQ

Jensen là chân kéo chủ lực ở tốp đầu.

Trong hơn 150 km, “máy kéo chủ lực” Jensen cùng các tay đua thay phiên kéo nhau vượt qua những cung đường đầy nắng, xen lẫn các đoạn đèo và dốc ngắn nhưng tiêu hao thể lực. Trong bối cảnh đó, Jensen cho thấy nền tảng thể lực vượt trội khi anh luôn giữ được nhịp độ cao và sự ổn định cần thiết.

Càng về cuối chặng, sự khắc nghiệt của hành trình bắt đầu bào mòn sức lực các tay đua trong nhóm đầu. Khi cách đích khoảng 20 km, thời điểm quyết định đã đến. Lợi dụng khoảnh khắc chững lại của các đối thủ, tay đua người Thụy Sĩ Jensen bất ngờ tung cú tấn công đơn độc, tách khỏi nhóm và bắt đầu hành trình solo đầy táo bạo.

Phía sau, các tay đua còn lại không thể nhanh chóng tổ chức bắt lại khi mỗi người đều đã ở giới hạn thể lực, khoảng cách vì thế dần được nới rộng. Trên những km cuối hướng về Quy Nhơn, tay đua của Đồng Tháp 1 duy trì guồng chân mạnh mẽ, không cho đối thủ cơ hội tiếp cận.

Cán đích một mình sau 178 km đầy thử thách, Christopher Jensen hoàn tất chiến thắng chặng theo cách thuyết phục nhất. Thành tích về đích sớm hơn đoàn đông gần 1 phút không chỉ mang ý nghĩa danh dự cá nhân mà còn đem lại lợi thế quan trọng cho đội Đồng Tháp 1 trong cuộc đua đồng đội.

Đoàn đua chia tay Quảng Ngãi.

Tốp 8 VĐV đi đầu.

Christopher Jensen ăn mừng chiến thắng.

Tốp đông về đích đến Quy Nhơn.

Cùng với chiến thắng cống hiến của Jensen, cuộc cạnh tranh ở tốp đông không vì thế mà hạ nhiệt khi những guồng chân mạnh mẽ cạnh tranh giải thưởng áo xanh vẫn tung những cú tăng tốc dũng mãnh. Với vị trí hạng nhì chặng này, Patrick Patterson cũng thu ngắn cách biệt với Marchuk Dzianis trên bảng điểm.

Dù vậy, các danh hiệu cá nhân quan trọng sau chặng 12 vẫn không có sự thay đổi. Các danh hiệu áo vàng, áo xanh, áo trắng và áo cam tiếp tục thuộc về các tay đua Yarash Uladzislau (TP.HCM New Group), Marchuk Dzianis, Trần Trọng Phúc (Kenda Đồng Nai), Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) cho thấy sự ổn định và kiểm soát tốt của các ứng viên trong cuộc đua đường dài.

Tương tự trên bảng tổng sắp đồng đội cũng không xảy ra xáo trộn nào. Đội TP.HCM Vinama củng cố ngôi đầu, xếp trên Võ Đắc Đồng Nai và đội Công An TP.HCM.

Sáng 16-4, các tay đua tranh tài chặng 13, cự ly 50 km vòng quanh Quy Nhơn, trước khi có ngày nghỉ dưỡng sức tại phố biển.