Nước rút quyết định, Patterson thắng kịch tính áo xanh Marchuk 14/04/2026 12:56

Patterson thắng kịch tính áo xanh Marchuk tại Quảng Ngãi

Chặng đua xuất phát từ phường Hải Châu (Đà Nẵng) đến phường Cẩm Thành (Quảng Ngãi) dài 130 km diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng dịu, tạo thuận lợi cho các đội triển khai chiến thuật. Dù vậy, diễn biến trên đường đua vẫn rất phức tạp khi các cuộc tấn công liên tục nổ ra, đặc biệt nhằm vào cuộc chiến đồng đội.

Diễn biến chặng 11 và chiến thắng của Patterson.

Ngay sau khi xuất phát, tốc độ đoàn đua được đẩy lên cao nhưng sau đó nhanh chóng hình thành hai tốp rõ rệt. Ở phía trên, nhóm đầu gồm các nội binh như Võ Thanh An (620 Châu Thới Vĩnh Long), Trịnh Đức Tâm (Tập Đoàn Lộc Trời An Giang) và Tạ Tuấn Vũ (Quân khu 7) chủ động tách tốp, tạo khoảng cách đáng kể với đoàn đông phía sau. Đây được xem là nước cờ chiến thuật nhằm thu ngắn thứ hạng đồng đội, trong khi các đội còn lại bắt đầu bộc lộ dấu hiệu toan tính đường dài.

Trong phần lớn hành trình, nhóm đầu phối hợp khá ăn ý để duy trì khoảng cách. Tuy nhiên, ở phía sau, các đội có tham vọng bảo vệ thành tích tổng sắp đã nhanh chóng tổ chức rượt đuổi. Nhịp độ đoàn đông vì thế luôn được giữ ở mức cao, khiến khoảng cách giữa hai nhóm không thể nới rộng quá xa.

Ba tay đua tách tốp trên nhóm đầu.

Tập thể TP.HCM Vinama chủ động giữ nhịp tốc độ ở đoàn đông phía sau.

Khi bước vào những cây số cuối, cục diện bắt đầu thay đổi. Khoảng cách dần bị thu hẹp và đến gần đích, nỗ lực của nhóm tấn công chính thức bị vô hiệu hóa. Các tay đua trong tốp đầu dù rất cố gắng nhưng không thể chống đỡ trước sức ép từ đoàn đông đang tăng tốc mạnh mẽ phía sau.

Cuộc đua vì thế quay trở lại kịch bản quen thuộc: phân định thắng thua bằng nước rút. Trong màn so tài tốc độ, Patterson đã thể hiện bản lĩnh đúng lúc. Tay đua của 620 Nông Nghiệp Vĩnh Long chọn vị trí thuận lợi, tung cú tăng tốc quyết định và vượt qua áo xanh Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) ngay tại vạch đích trong gang tấc.

Patterson (07) giành chiến thắng chặng 11.

Quang cảnh đích đến nhìn từ trên cao.

Yarash bảo vệ thành công áo vàng sau 11 chặng.

Áo trắng Trần Trọng Phúc.

Áo cam Phạm Lê Xuân Lộc.

"Vua leo núi" Pierantozzi Lucio.

Chiến thắng này cho thấy khả năng nước rút ấn tượng của Patterson, đồng thời khẳng định sự cạnh tranh gay gắt giữa hai “chân rút” ngoại binh ở những chặng đường bằng. Dù vậy, việc không tạo được khoảng cách đủ lớn khiến các nỗ lực tấn công trước đó trở nên vô nghĩa về mặt tổng sắp.

Chặng 11 khép lại với kịch tính ở đích đến, nhưng cũng phản ánh rõ thực tế: để tạo ra bước ngoặt trên bảng tổng sắp, các đội sẽ cần những đòn đánh quyết liệt và hiệu quả hơn, thay vì chỉ dừng lại ở những nỗ lực tách tốp mang tính thử nghiệm.

Sau 11 chặng, các danh hiệu quan trọng gần như không thay đổi. Tay đua TP.HCM New Group - Yarash Ulasdzislau vẫn bảo toàn áo vàng, trong khi cục diện đồng đội cũng không có bất kỳ xáo trộn nào. Điều này cho thấy sự kiểm soát chặt chẽ của êkíp TP.HCM Vinama, đặc biệt trong việc bảo vệ thành quả trước những đòn tấn công chiến thuật.

Ở chặng tranh tài thứ 12, đoàn đua sẽ thi đấu lộ trình dài 178 km từ phường Cẩm Thành (Quảng Ngãi) đến phường Quy Nhơn (Gia Lai).