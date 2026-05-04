Vòng chung kết U-17 nữ châu Á 2026 Đội Việt Nam thua nhẹ Trung Quốc là toan tính sống còn 04/05/2026 06:39

(PLO)- Sau trận hòa Thái Lan 2-2, tuyển nữ U-17 Việt Nam tạm đứng nhì bảng A nhờ chỉ số Fair Play nhưng thử thách lớn nhất đang chờ thầy trò HLV Okiyama Masahiko khi đối thủ tiếp theo là chủ nhà Trung Quốc, đội vừa thắng Myanmar 6-0.

Đội tuyển U-17 nữ Việt Nam có màn ra quân đầy cảm xúc tại vòng chung kết U-17 nữ châu Á 2026 khi cầm hòa Thái Lan 2-2. Đây là trận đấu mà các cô gái trẻ Việt Nam hai lần bị đối thủ vượt lên dẫn trước, nhưng vẫn kiên trì bám đuổi và giành lại 1 điểm quan trọng. Con đường giành vé chơi World Cup của thầy trò Okiyama còn nhiều cam go khi phải chạm trán đội mạnh Trung Quốc chiều 4-5.

Tinh thần Việt Nam và lời khen của thầy

HLV Okiyama Masahiko bày tỏ sự hài lòng với tinh thần thi đấu của toàn đội ở trận ra quân. Nhà cầm quân người Nhật Bản nhấn mạnh các học trò đã thể hiện nền tảng thể lực tốt hơn đối thủ. Ông chỉ ra chi tiết đáng chú ý cuối trận, một số cầu thủ Thái Lan bị chuột rút, trong khi các cầu thủ Việt Nam vẫn duy trì được khả năng di chuyển.

Theo HLV Okiyama, điều đáng khen nhất là tinh thần không bỏ cuộc. Dù liên tục rơi vào thế bất lợi, U-17 nữ Việt Nam vẫn giữ sự tự tin, chạy nhiều và chiến đấu đến phút cuối. Ông cũng cho biết ban huấn luyện đã cố gắng tạo bầu không khí thoải mái trong khu kỹ thuật, giúp cầu thủ trẻ không bị áp lực quá lớn ở trận mở màn.

Các cô gái trẻ Việt Nam tạm đứng nhì bảng nhờ hơn Thái Lan chỉ số Fair Play. Ảnh: TAFC.

Kết quả hòa 2-2 giúp Việt Nam và Thái Lan cùng có 1 điểm. Tuy nhiên, U-17 nữ Việt Nam tạm xếp trên nhờ chỉ số Fair Play, khi Thái Lan nhận 1 thẻ vàng còn Việt Nam không bị phạt thẻ. Trong một bảng đấu mà từng bàn thắng, từng chiếc thẻ đều có thể ảnh hưởng đến cơ hội đi tiếp, chi tiết này trở nên rất quan trọng.

Ở lượt trận thứ hai, U-17 Việt Nam sẽ đối đầu chủ nhà Trung Quốc lúc 18 giờ 30 ngày 4-5. Đây là thử thách cực lớn, bởi các cô gái trẻ Trung Quốc vừa thắng Myanmar 6-0 và thể hiện sức mạnh vượt trội. Với tương quan hiện tại, khả năng U-17 nữ Việt Nam giành điểm trước Trung Quốc là rất thấp.

Chính vì vậy, HLV Okiyama Masahiko nhiều khả năng sẽ phải tính toán thực dụng hơn. Mục tiêu quan trọng không hẳn là tạo bất ngờ trước Trung Quốc, mà chính là hạn chế số bàn thua, bảo toàn thể lực cho các trụ cột và chuẩn bị tốt nhất cho trận cuối vòng bảng gặp Myanmar. Đó mới là trận đấu có thể quyết định cơ hội đi tiếp của U-17 nữ Việt Nam.

Cơ hội đi tiếp của các học trò HLV Okiyama vẫn rộng mở. Ảnh: TAFC.

Thầy trò Okiyama chờ đá “chung kết” với Myanmar

Sau trận hòa Thái Lan, các cầu thủ Việt Nam đã tiêu hao rất nhiều sức lực. HLV Okiyama cũng thừa nhận nhiệm vụ trước mắt là phục hồi thể trạng cho toàn đội. Những cầu thủ chưa ra sân hoặc ít thi đấu sẽ được tập luyện thêm để sẵn sàng khi cần xoay tua đội hình.

Trong bối cảnh Trung Quốc quá mạnh, việc sử dụng nhân sự hợp lý sẽ rất quan trọng. Nếu bung hết sức ở trận này, U-17 nữ Việt Nam có thể rơi vào thế bất lợi khi bước vào trận gặp Myanmar. Ngược lại, nếu giữ được tỷ số không quá cách biệt và bảo toàn lực lượng, đội tuyển vẫn còn cơ hội lớn để cạnh tranh vị trí nhì bảng hoặc nằm trong nhóm đội hạng ba có thành tích tốt nhất.

Chủ nhà Trung Quốc phô diễn sức mạnh với màn vùi dập Myanmar 6-0. Ảnh: TAFC.

Vòng chung kết U-17 châu Á 2026 đang diễn ra tại Tô Châu cũng là vòng loại World Cup U-17 nữ, nơi châu Á có 4 suất tham dự. Điều đó khiến cuộc đua càng khốc liệt hơn. Sau lượt trận đầu, các đội mạnh đã tạo ra hàng loạt chiến thắng đậm: Trung Quốc thắng Myanmar 6-0, Nhật Bản vùi dập Lebanon 13-0, Triều Tiên thắng Đài Loan 10-0, còn Hàn Quốc đánh bại Philippines 5-0.

Những kết quả này cho thấy khoảng cách trình độ ở giải đấu vẫn rất lớn. Với tuyển nữ U-17 Việt Nam, bài toán lúc này không phải là mơ mộng trước Trung Quốc, mà phải toan tính thật tỉnh táo. Thua ít trước chủ nhà, giữ sức cho trụ cột và dồn toàn lực cho trận Myanmar mới là con đường thực tế nhất để tiếp tục nuôi hy vọng tại giải.