“Náo loạn” tại Đại hội FIFA lần thứ 76 02/05/2026 13:08

(PLO)- Đã có tình huống gay cấn diễn ra tại Đại hội FIFA lần thứ 76 khi LĐBĐ Palestine chạm trán LĐBĐ Israel.

Đại hội FIFA lần thứ 76 diễn ra tại Vancouver, Canada trong bối cảnh địa chính trị thế giới có những thách thức rất phức tạp và vài cảnh “náo loạn” đã xảy ra.

Đoàn bóng đá Palestine đã nêu thắc mắc về hành xử của FIFA về vấn đề Israel và Palestine. Cũng tại đây, AFC đã tiến hành đại hội và Phó chủ tịch LĐLĐ Palestine (PFA) thông báo cho toàn đại hội AFC rằng Palestine kiện FIFA ra Tòa án thể thao quốc tế (CAS) vì không đưa ra sự trừng phạt bóng đá Israel.

Đại hội FIFA lần này đối mặt quá nhiều thách thức địa chính trị. Ảnh: SE.

Israel đang tiến hành xây dựng các cơ sở vật chất cho bóng đá cấp CLB ở Bờ Tây, vùng đất của người Palestine mà trước đây FIFA đã tài trợ xây dựng cơ sở vật chất cho bóng đá Palestine sau đó bị Israel san phẳng.

Điều đáng nói hơn ngay tại đại hội FIFA, Chủ tịch PFA ông Jibril Rajoub đã lên diễn đàn tranh luận trực tiếp với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vì vấn đề cách hành xử của FIFA về bóng đá Israel. Chủ tịch FIFA trả lời: “FIFA không có nghĩa vụ và cũng chẳng có vai trò hành xử hay liên quan đến vấn đề địa chính trị trên thế giới”.

Tình huống gay cấn giữa Chủ tịch FIFA Gianni Infantino (giữa) cùng Phó Chủ tịch LĐBĐ Israel Suliman (trái) và Chủ tịch LĐBĐ Palestine - Jibril Rajoub tại đại hội.

Cuối cùng một phương án được đưa ra là sẽ có cuộc gặp riêng của ba bên gồm Chủ tịch Gianni Infantino, Chủ tịch LĐBĐ Iran Jibril Rajoub và Phó Chủ tịch LĐBĐ Israel,ông Basim Sheikh Suliman.

Đại hội FIFA lần thứ 76 diễn ra trong bối cảnh địa chính trị phức tạp và thách thức đã khiến mọi chuyện vượt tầm của FIFA. Thực tế tổ chức bóng đá toàn cầu này đôi lúc như bị cuốn vào vòng xoáy ngoài vai trò của mình, xuất phát từ những áp lực khác, kể từ khi bóng đá Nga bị trừng phạt vào năm 2022 đến nay.