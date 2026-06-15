Châu Á bất bại với 2 thắng,2 hòa, Saudi Arabia ra sao? 15/06/2026 10:44

(PLO)- Châu Á bất bại khi đã có 4 đại diện ra quân tại World Cup 2026 với 2 thắng, 2 hòa... Hãy chờ Saudi Arabia và Iran.

Sau 4 ngày World Cup 2026 khởi tranh, châu Á đã bất bại qua 2 thắng, 2 hòa. Ngày 16-6, rất lo cho đại diện châu Á thứ 5 có giữ được thành tích này. Cho đến nay, bóng đá châu Á vẫn bất bại tại World Cup.

Sáng sớm 15-6, tuyển Nhật Bản đã xuất sắc cầm hòa “cơn lốc cam” 2-2. Đây là tiền đề cho tuyển Nhật Bản thực thi ước mơ cao tại World Cup 2026.

Nhật Bản xuất sắc cầm hòa Hà Lan 2-2 sáng 15-6. Ảnh:AFC

Trước đó, Úc đã đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ 2-0, rồi Hàn Quốc ngược dòng thắng Czech 2-1 rất ấn tượng. Qatar cầm hòa Thụy Sĩ 1-1 là điều đáng khích lệ.

Với Qatar, còn nhớ hồi World Cup 2022, họ tạo nên “lịch sử buồn” khi là đội chủ nhà giải đấu toàn thua 3 trận vòng bảng rồi rời giải. Nay sang Bắc Mỹ thi đấu, Qatar đã có trận hòa với đại diện châu Âu - Thụy Sĩ, một tập thể có rất nhiều cầu thủ nhập tịch.

Úc đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ 2-0 là điểm sáng, nguồn cảm hứng của các đại diện châu Á. Ảnh:AFC

Kiên cường nhất vẫn là hai đại diện Đông Á. Hàn Quốc đã làm được điều hoàn hảo hơn khi ngược dòng đánh bại Czech rất ấn tượng. Còn Nhật Bản hai lần rượt đuổi trối chết để hòa “Cơn lốc màu da cam” 2-2 vào sáng sớm 15-6.

Cách thể hiện của “Blue Samurai” hoàn toàn phản ánh đúng thực lực của họ. Trước thềm World Cup 2026 này từ huyền thoại Keisuke Honda đến HLV Hajime Moriyasu đều nghĩ đến ngôi vô địch World Cup 2026, nhưng thật khó. Đó có thể là lời “tuyên chiến” rằng Nhật Bản đến World Cup không phải đá vòng bảng rồi về mà còn phải hơn thế nữa.

Hàn Quốc ngược dòng đánh bại Czech 2-1 là trận đấu giàu cảm hứng. Ảnh:FIFA

Còn với Úc, ra quân tại giải, thầy trò HLV Tony Popovic đã có chiến thắng 2-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ.

Đại diện châu Âu này trong giai đoạn không phải là mạnh, tuy nhiên cũng phải nghĩ đến Úc cũng không phải là quá mạnh nên việc Úc có chiến thắng là điều đáng ghi nhận.

Ngày 16-6, hai đại diện châu Á nữa tiếp tục xung trận, Saudi Arabia gặp kèo quá khó là Uruguay (5 giờ), cường quốc Nam Mỹ này rất rắn mặt. Saudi Arabia trải qua vòng loại World Cup 2026 rất giông bão trong đó có trận thua Indonesia 0-2...

Trong khi đó, Iran ra quân gặp New Zealand... Đây là đối thủ mà tuyển Iran phải hoàn tất mục tiêu lấy trọn 3 điểm. Bởi nếu Iran không thắng New Zealand thì chẳng còn đội nào ở bảng G “thơm hơn” với Bỉ và Ai Cập sau đó.

Châu Á có tất cả 9 đại diện góp mặt ở World Cup 2026.