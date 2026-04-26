Sốc: FIFA bán vé xem trận chung kết World Cup 2026 hơn 2 triệu USD 26/04/2026 11:18

(PLO)- World Cup 2026: Trang web bán lại vé của FIFA đang bán vé trận chung kết với giá lên tới 1,7 triệu bảng Anh.

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa mở bán đợt vé mới cho World Cup 2026 tại Mỹ, Mexico và Canada, nhưng người hâm mộ đang vô cùng tức giận vì giá vé quá cao. Người hâm mộ đội tuyển Anh có thể phải trả một khoản tiền khổng lồ lên tới 1,7 triệu bảng Anh nếu muốn mua vé xem trận chung kết World Cup mùa hè này.

Nền tảng bán lại vé chính thức của FIFA đã tạo cơ hội cho người hâm mộ mua vé một số trận đấu của World Cup 2026 chỉ vài tháng trước khi giải khởi tranh. Với giá vé vốn đã cao, chúng tiếp tục tăng vọt. Một số vé xem trận chung kết được định giá ở mức phi lý gần 2,3 triệu USD (2.299.998,85 USD, khoảng 1,7 triệu bảng Anh) mỗi chỗ ngồi.

Những tấm vé, thuộc hàng bốn vé phía sau khung thành tại sân vận động MetLife, đã xuất hiện trên nền tảng này vào đầu tuần. FIFA thực tế không ấn định giá vé bán lại mà họ thu 15% phí mua và 15% phí bán lại từ người bán, có nghĩa là FIFA có thể kiếm được 2 triệu bảng Anh tiền hoa hồng nếu những tấm vé này được bán.

World Cup 2026 được tổ chức vào mùa hè này tại Bắc Mỹ. ẢNH: MIRROR/GETTY

Một tuyên bố từ cơ quan điều hành giải đấu cho biết: “FIFA đã thiết lập mô hình bán vé và thị trường thứ cấp phản ánh các thông lệ thị trường vé tiêu chuẩn cho các sự kiện thể thao và giải trí lớn trên khắp các quốc gia đăng cai.

Phí hỗ trợ bán lại vé được áp dụng phù hợp với tiêu chuẩn ngành trong lĩnh vực thể thao và giải trí ở Bắc Mỹ. Phương pháp định giá vé linh hoạt của FIFA phù hợp với xu hướng ngành trong nhiều lĩnh vực thể thao và giải trí khác nhau, nơi giá cả được điều chỉnh để tối ưu hóa doanh số bán hàng và lượng khán giả, đồng thời đảm bảo giá trị thị trường công bằng cho các sự kiện".

Giải đấu sắp tới vào mùa hè này đang bị chỉ trích dữ dội vì giá vé và phương tiện đi lại tăng vọt ngoài tầm kiểm soát. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino thường xuyên bảo vệ chiến lược định giá này.

Ông Gianni Infantino nói: "Chúng tôi có từ sáu đến bảy triệu vé đang bán và trong 15 ngày, chúng tôi đã nhận được 150 triệu yêu cầu mua vé. Như vậy, mỗi ngày có khoảng 10 triệu yêu cầu mua vé. Điều đó cho thấy sức ảnh hưởng lớn lao của World Cup.

Trong gần 100 năm lịch sử World Cup, FIFA đã bán được tổng cộng 44 triệu vé. Như vậy, chỉ trong hai tuần, chúng ta có thể lấp đầy lượng khán giả của 300 kỳ World Cup. Hãy tưởng tượng xem. Điều này thật điên rồ".

Giá vé xem trận chung kết World Cup 2026 tại sân MetLife có thể lên đến hơn 2 triệu USD. ẢNH: MIRROR/GETTY

Chủ tịch FIFA nói thêm: "Điều quan trọng là doanh thu thu được từ giải đấu này sẽ được tái đầu tư vào bóng đá trên toàn thế giới. Nếu không có FIFA, sẽ không có bóng đá ở 150 quốc gia trên thế giới. Bóng đá tồn tại là nhờ và có được nhờ doanh thu mà chúng ta tạo ra từ World Cup, và chúng ta tái đầu tư số tiền đó trên toàn thế giới".