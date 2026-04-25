Tin nhắn riêng từ vợ của Bruno Fernandes đã giúp MU như thế nào? 25/04/2026 12:59

Bruno Fernandes đã chia sẻ về quyết định ở lại MU vào mùa hè năm ngoái. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã giải thích vợ anh đóng vai trò quan trọng như thế nào trong quyết định ở lại Old Trafford, giữa những tin đồn về việc anh có thể chuyển đến Saudi Arabia.

Mùa hè năm ngoái, đội trưởng Bruno Fernandes được cho là sẽ rời Manchester United, và giải Saudi Pro League của Saudi Arabia được nhắc đến như một điểm đến tiềm năng. Bruno Fernandes đã đóng vai trò quan trọng trong việc giúp "quỷ đỏ" thành Manchester vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Premier League, trở thành một trong những ứng cử viên hàng đầu cho suất tham dự Champions League mùa giải tới dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Michael Carrick.

Bruno Fernandes đã ghi 8 bàn thắng và có 19 pha kiến ​​tạo trên mọi đấu trường mùa này, trong đó có 18 pha kiến ​​tạo ở Ngoại hạng Anh, giúp MU vững chắc trên vị trí thứ ba bảng xếp hạng khi chỉ còn 5 trận đấu nữa. Mùa hè năm ngoái, xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng Bruno Fernandes có thể sẽ rời khỏi MU, với việc các CLB ở giải Saudi Pro League được cho là đang cạnh tranh để ký hợp đồng với tuyển thủ Bồ Đào Nha này.

Bruno Fernandes đã quyết định ở lại MU sau khi trao đổi với vợ của anh. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Thay vào đó, cầu thủ 31 tuổi người Bồ Đào Nha đã chọn ở lại MU và đang trên đà giúp CLB trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp CLB. Bây giờ, đội trưởng của MU Bruno Fernandes đã chia sẻ về quyết định ở lại Old Trafford, sau cuộc trò chuyện với vợ của mình.

Bruno Fernandes tiết lộ, "Tôi ở lại vì tôi nghĩ mình vẫn còn điều gì đó có thể cống hiến cho Manchester United. Rõ ràng là tình hình ở Saudi Arabia, với vấn đề tiền bạc... rất nhiều tiền. Điều tốt đẹp tôi có trong gia đình là vợ tôi khá thực tế giống tôi.

Chúng tôi rất ý thức rằng mình không muốn trở thành người giàu nhất thế giới. Chúng tôi chỉ muốn là những người đã đạt được ước mơ của mình, sống một cuộc sống tốt đẹp bên con cái và cố gắng thành công nhất có thể.

Lời vợ tôi nói đại loại như, "Anh đã đạt được ước mơ của mình chưa? Anh đã đạt được mọi thứ anh muốn chưa?". Và điều nhỏ nhặt cô ấy nói đã khiến tôi hiểu rằng cô ấy cùng chung suy nghĩ với tôi. Hãy cứ tiếp tục cố gắng và xem điều này sẽ dẫn tôi đến đâu".