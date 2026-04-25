Bruno Fernandes xin lỗi huyền thoại Liverpool vì quả 11m hỏng ăn 25/04/2026 11:59

Bruno Fernandes đã nhắc lại pha đá phạt đền hỏng ăn tai tiếng của Jamie Carragher trong trận tuyển Anh gặp tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup 2006, và đội trưởng Manchester United cảm thấy cần phải xin lỗi huyền thoại của Liverpool.

Tiền vệ của MU Bruno Fernandes đã nói lời "xin lỗi" huyền thoại của Liverpool Jamie Carragher sau khi nhắc lại pha đá phạt đền hỏng ăn của anh trong trận đấu giữa Anh và Bồ Đào Nha tại World Cup 2006. Trong một cuộc phỏng vấn với cựu sao MU Wayne Rooney, Bruno Fernandes nhớ lại khoảnh khắc anh khi đó vẫn còn là một cậu bé ăn mừng khi cú sút phạt đền của Carragher bị Ricardo cản phá, người cũng đã cản phá cú sút của Steven Gerrard và Frank Lampard trong loạt sút luân lưu ở tứ kết.

Huyền thoại Liverpool Carragher ban đầu ghi bàn từ chấm phạt đền nhưng buộc phải thực hiện lại cú sút 11m vì không đợi tiếng còi của trọng tài. Lần thứ hai, Ricardo đã sút thành công cản phá pha dứt điểm của Carragher và Bồ Đào Nha giành vé vào bán kết, nhưng cuối cùng để thua Pháp.

Bruno Fernandes nhắc đến quả penalty hỏng của Jamie Carragher. ẢNH: MIRROR

Trước đó trong trận đấu, Rooney đã bị đuổi khỏi sân vì giẫm lên Ricardo Carvalho, trong khi Cristiano Ronaldo có hành động tai tiếng nháy mắt trêu chọc người đồng đội ở Manchester United khi Rooney rời sân.

"Rõ ràng là năm 2006, mọi người đều nhớ đến vì Cristiano Ronaldo và chút nóng nảy của Wayne Rooney. Trận đấu kết thúc bằng việc Jamie Carragher đá hỏng quả phạt đền. Tôi phải nói điều này - xin lỗi, Jamie Carragher", đội trưởng của MU Bruno Fernandes thừa nhận trước khi quay sang nhìn camera, "Tôi phải bớt làm phiền anh một chút, anh lúc nào cũng trách móc tôi. Tôi có thể phản ứng lại anh bằng quả phạt đền hỏng ăn năm đó. Khi tôi đá hỏng quả phạt đền, làm ơn đừng nói gì về chuyện đó nữa nhé".

Năm 2021, Carragher đã trải lòng về nỗi đau năm đó của mình sau khi chứng kiến Bukayo Saka, Jadon Sancho và Marcus Rashford nhận những lời lẽ phân biệt chủng tộc thậm tệ vì đá hỏng quả phạt đền trong trận chung kết Euro 2020 mà Anh thua Ý ngay trên sân nhà Wembley.

Jamie Carragher đá hỏng quả phạt đền định mệnh trong trận Anh thua Bồ Đào Nha ở tứ kết World Cup 2006. ẢNH: AFP

Trong bài viết trên tờ The Telegraph (Anh), cựu trung vệ của Liverpool Jamie Carragher cho biết: "HLV Sven Goran Eriksson đã triệu tập tôi và giao cho tôi một nhiệm vụ: thực hiện quả phạt đền một cách thuyết phục như tôi đã làm trong mọi buổi tập.

Tôi đã không đá hỏng quả phạt đền nào trong sáu tuần. "Anh sẽ đá quả thứ tư", Eriksson nói với tôi. Không thành vấn đề. Khi tôi thực hiện cú đá phạt đó, tuyển Anh đang bị dẫn trước 2-1, nhưng tôi vẫn cảm thấy tự tin khi đối mặt với thủ môn số 1 của Bồ Đào Nha, Ricardo.

Biết chính xác vị trí cần đặt bóng, tôi tung cú sút ngọt ngào sang bên phải, đánh lừa thủ môn - đó là pha chạm bóng đầu tiên của tôi trong trận đấu. Tôi thoáng cảm thấy nhẹ nhõm. Rồi trọng tài thổi còi. Vị trọng tài người Argentina, Horacio Marcelo Elizondo, nói rằng tôi đã thực hiện cú sút quá sớm.

Lần thứ hai. Lúc này tôi đang chơi trò đánh lừa với Ricardo, lầm tưởng rằng anh ta sẽ nghĩ tôi cũng sẽ cố gắng ghi bàn theo cách tương tự. Tôi đổi ý và đi sang trái. Anh ta cũng vậy, đẩy cú sút của tôi ra xa".