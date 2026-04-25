Quan điểm của lãnh đạo MU về vị trí HLV trưởng mới 25/04/2026 07:29

(PLO)- Quan điểm của lãnh đạo MU về vị trí HLV trưởng tương lai đang có lợi cho Michael Carrick sau những lời kêu gọi bỏ qua các HLV tại World Cup 2026.

Michael Carrick đã làm một công việc xuất sắc kể từ khi tiếp quản MU trên cương vị HLV tạm quyền đến hết mùa giải này. Theo các nguồn tin, Michael Carrick ngày càng có khả năng được xác nhận là HLV trưởng chính thức của đội chủ sân Old Trafford sau khi dẫn dắt Quỷ đỏ đến sát ngưỡng cửa giành vé dự Champions League.

Cựu HLV của Middlesbrough Michael Carrick được giao vai trò HLV tạm quyền của Manchester United hồi tháng Giêng sau khi Ruben Amorim bị sa thải và đã gây ấn tượng tại Old Trafford. Manchester United không vội vàng tìm người thay thế lâu dài cho HLV người Bồ Đào Nha, khẳng định việc bổ nhiệm sẽ được thực hiện trong mùa hè.

MU đã từng trải qua tình huống này trước đây, nhiều người so sánh với thời kỳ Ole Gunnar Solskjaer dẫn dắt "quỷ đỏ" thành Manchester, vốn cuối cùng kết thúc trong thất vọng. Khi đó, Solskjaer cũng giúp MU chơi cực hay với tư cách tạm quyền, nhưng khi nhận công việc chính thức, Solskjaer không thể giúp MU có được bất cứ danh hiệu nào, dù có vài thời điểm người hâm mộ nhìn thấy khả năng MU trở lại thời kỳ đỉnh cao.

Trong khi đó, Carrick chỉ giữ một chức vụ HLV trưởng chính thức duy nhất tại Middlesbrough ở giải Championship, dẫn dắt đội bóng vào vòng play-off ngay mùa giải đầu tiên, trước khi bị sa thải vào tháng 6 năm 2025 sau khi đội bóng chỉ đứng thứ 10.

Carrick giúp MU tiến gần đến chiếc vé dự Champions League mùa tới. ẢNH: MIRROR/GETTY

Mặc dù trước đó Carrick từng có thời gian làm HLV tạm quyền dẫn dắt MU 3 trận bất bại, nhưng nhiều chuyên gia và người hâm mộ vẫn kêu gọi lãnh đạo MU bổ nhiệm một HLV giàu kinh nghiệm hơn vào vị trí chính thức.

Tờ Daily Mail (Anh) đưa tin Manchester United đã tiến hành kiểm tra lý lịch các ứng viên tiềm năng cho vị trí HLV trưởng, nhưng sẽ không bổ nhiệm bất kỳ ai có lịch trình bận rộn với World Cup 2026 vào mùa hè này. Trước đó, đã có những đồn đoán rằng ban lãnh đạo Quỷ đỏ sẽ chờ đợi thời cơ thích hợp đối với những cái tên như Thomas Tuchel, Carlo Ancelotti, Mauricio Pochettino và Julian Nagelsmann, những người đều sẽ bận rộn dẫn dắt các đội tuyển quốc gia của mình tại World Cup.

Tuy nhiên, báo cáo mới nhất cho thấy Manchester United đang lưỡng lự trong việc xem xét bất kỳ HLV nào dẫn dắt đội tuyển ở World Cup, đồng thời họ cũng xem xét các HLV khác như Oliver Glasner, Andoni Iraola, Marco Silva và Eddie Howe để thay thế cho Carrick.

Tuy nhiên, HLV trưởng của PSG, Luis Enrique, có thể đã thay đổi cách tiếp cận của Manchester United, mặc dù ông được cho là hài lòng với cuộc sống ở thủ đô nước Pháp và sắp ký hợp đồng mới. Hợp đồng mới này được kỳ vọng sẽ trao cho Luis Enrique quyền lực lớn hơn tại nhà vô địch Ligue 1. Tuy nhiên, khả năng Luis Enrique dẫn dắt Manchester United mùa tới là vô cùng thấp.

Carrick được rất nhiều người ủng hộ tiếp tục dẫn dắt Manchester United mùa tới. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Trong khi đó, tờ Guardian (Anh) đưa tin ban lãnh đạo MU vẫn chưa quyết định liệu Carrick có phải là người phù hợp để nắm quyền điều hành lâu dài hay không. Tuy nhiên, huyền thoại của MU, Ryan Giggs đã hết lời ca ngợi Carrick và những đóng góp mà người đồng đội cũ của ông đã mang lại cho "quỷ đỏ" kể từ khi trở lại băng ghế huấn luyện.

"Lần đầu tiên sau một thời gian dài, bạn cảm thấy hào hứng với các trận đấu", cầu thủ giữ kỷ lục về số lần ra sân cho Manchester United Ryan Giggs chia sẻ với chương trình Rio Ferdinand Presents, "Tôi có nhiều người bạn là chủ sở hữu vé mùa, và họ đang rất háo hức chờ đợi trận đấu tiếp theo của Manchester United.

Thật không may với kết quả trận đấu với Leeds United (thua 2-1 hôm thứ Hai tuần trước) nhưng rõ ràng là tất cả chúng tôi đều đang cổ vũ Michael Carrick. Anh ấy là đồng đội cũ của tôi và là một người tuyệt vời nên chúng tôi muốn anh ấy thành công tại Manchester United".