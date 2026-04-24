Luis Enrique phản hồi rõ ràng về việc dẫn dắt MU thay Carrick 24/04/2026 07:39

MU vẫn chưa xác nhận ai sẽ là HLV trưởng chính thức tiếp theo, bất chấp Michael Carrick đang thể hiện rất tốt với tư cách HLV tạm quyền đội chủ sân Old Trafford. Tuy nhiên, một số người hâm mộ vẫn hy vọng MU có thể thuyết phục được HLV Luis Enrique của Paris Saint-Germain (PSG).

Chiến lược gia người Tây Ban Nha Luis Enrique vừa đưa ra gợi ý rõ ràng nhất rằng ông sẽ không gia nhập Manchester United. Luis Enrique, 55 tuổi, đã được liên hệ với vị trí HLV trưởng sắp trống tại Old Trafford, và ông đang bước vào năm cuối hợp đồng với PSG.

Michael Carrick vẫn tiếp tục dẫn dắt đội bóng đến hết mùa giải này, và mặc dù cựu tiền vệ của MU đã làm rất tốt công việc của mình, nhưng vẫn chưa có xác nhận nào về việc ông sẽ được bổ nhiệm làm HLV chính thức. Trong một thị trường HLV cạnh tranh gay gắt, kinh nghiệm của Luis Enrique từ thời còn dẫn dắt Barcelona và PSG - giành chức vô địch Champions League với cả hai CLB - khiến ông trở thành một lựa chọn nổi bật.

Khả năng Luis Enrique dẫn dắt MU mùa tới là điều gần như không thể. ẢNH: PSG/GETTY

Nhưng cơ hội để MU chiêu mộ Luis Enrique từ đội bóng thành Paris luôn rất mong manh, và giờ đây hy vọng của họ lại càng thêm mờ mịt. Phát biểu tại cuộc họp báo, Luis Enrique xác nhận rằng ông đã bắt đầu lên kế hoạch cho mùa hè cùng với giám đốc thể thao của PSG, Luis Campos.

HLV Luis Enrique của PSG chia sẻ khi được hỏi về kỳ chuyển nhượng mùa hè, "Sẽ có những điều chỉnh nhỏ, giống như năm ngoái. Chúng tôi sẽ không ký hợp đồng với nhiều cầu thủ".

Ngoài ra, có thông tin cho rằng HLV người Tây Ban Nha đang đàm phán để ký hợp đồng mới với PSG, giữ ông ở lại sân Parc des Princes đến năm 2030. Enrique đang đặt mục tiêu giành chức vô địch Champions League mùa này và sẽ phải vượt qua Bayern Munich ở bán kết.

Trong khi đó, MU đã không thi đấu ở giải đấu danh giá nhất châu Âu kể từ năm 2023, nhưng Carrick đang giúp "quỷ đỏ" tiến rất gần đến chiếc vé trở lại Champions League. MU chỉ cần 2 chiến thắng trong 5 trận đấu cuối cùng tại Premier League sẽ đảm bảo suất tham dự Champions League mùa giải tới. Và điều đó sẽ góp phần thuyết phục ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford tiếp tục tin tưởng Carrick.

Michael Carrick 44 tuổi, người kế nhiệm Ruben Amorim, vẫn giữ kín về tương lai của mình, nhưng sau chiến thắng quan trọng 1-0 trước Chelsea hôm thứ Bảy, ông đã ám chỉ rằng mình muốn ở lại.

Carrick đang giúp Manchester United tiến rất gần đến chiếc vé dự Champions League mùa tới. ẢNH: MANCHESTER UNITED

HLV Michael Carrick của MU nói với TNT Sports, "Tôi rất thích ở đây. Tôi hiểu tình hình, nó nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Bạn muốn được tham gia vào những đêm như thế này, một phần của những điều đặc biệt, xây dựng một đội nhóm. Tôi chưa có thời hạn cụ thể cho quyết định".

Cựu danh thủ MU Owen Hargreaves cho rằng sẽ là "vô cùng nực cười" nếu Carrick không được bổ nhiệm làm HLV trưởng chính thức sau sự thay đổi ngoạn mục của "quỷ đỏ" kể từ khi Amorim mất việc vào tháng Giêng.

Owen Hargreaves giải thích, "Michael Carrick hiểu các cầu thủ và đó có lẽ là lý do tại sao anh ấy có mặt ở đó. Carrick hiểu áp lực khi chơi cho CLB bóng đá này. Anh ấy đặt các cầu thủ vào đúng vị trí cần thiết để họ thành công và họ trở nên tốt hơn ở mọi khía cạnh. Vì vậy, việc không trao giải cho Carrick công việc chính thức sẽ là điều hoàn toàn vô lý.

Nếu Manchester United không thắng và không giành được suất dự Champions League mùa tới, thì có thể sẽ có cuộc tranh luận, có lẽ nên đưa vào một người giàu kinh nghiệm hơn đến Old Trafford?. Nhưng nếu Carrick đưa Manchester về thứ ba, tôi không thấy lý do gì để không trao cơ hội cho anh ấy. Điều đó hoàn toàn vô lý".