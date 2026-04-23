MU đàm phán mua cầu thủ được săn đón nhất thế giới 23/04/2026 07:39

MU đã sẵn sàng đối đầu với các đối thủ tại Premier League cũng như những ông lớn châu Âu như Barcelona, ​​khi họ đang tìm cách chiêu mộ tài năng trẻ mới 16 tuổi Eduardo Conceicao của Palmeiras.

Manchester United sẽ chiến đấu với những đối thủ như Manchester City và Barcelona khi tất cả đều đang nhắm đến thần đồng 16 tuổi Eduardo Conceicao. Ngôi sao của Palmeiras này có một sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng. Và bất chấp tuổi đời còn rất trẻ, anh đang trở thành một trong những cầu thủ được săn đón nhất trên thế giới, tờ Mirror (Anh) đưa tin.

Bản thân MU cũng đang chuẩn bị đưa ra lời đề nghị trị giá 34 triệu bảng Anh nhằm vượt lên dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của Conceicao. MU đã bắt đầu các cuộc đàm phán nhưng không phải là CLB duy nhất liên hệ với Palmeiras, bởi cả Man City và gã khổng lồ bóng đá Tây Ban Nha Barca đều đang cạnh tranh để giành chữ ký của cầu thủ này.

MU cùng hàng loạt CLB lớn khác rất khát khao chiêu mộ Eduardo Conceicao. ẢNH: MIRROR/GETTY

Barcelona được cho là có lợi thế nhờ tầm ảnh hưởng của giám đốc thể thao Deco, người đã liên hệ trực tiếp với điều phối viên học viện đào tạo trẻ của Palmeiras như một phần trong chiến lược chiêu mộ Conceicao.

Man City thì có lịch sử giao dịch tích cực với đội bóng Brazil này. Trước đây, Man City đã đàm phán với Palmeiras để chiêu mộ Gabriel Jesus vào đầu triều đại của Pep Guardiola và sau đó mùa giải trước đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ hậu vệ Vitor Reis.

Trong khi đó, MU có thể tin sự trỗi dậy gần đây của họ có thể thu hút bất kỳ bản hợp đồng tiềm năng nào. MU sắp giành vé tham dự Champions League mùa tới khi đang xếp thứ ba Premier League. Bất chấp những khó khăn rõ ràng trong thập kỷ qua, đội chủ sân Old Trafford vẫn là một sức hút lớn đối với các cầu thủ.

Palmeiras hy vọng tối đa hóa lợi nhuận và đòi một mức phí chuyển nhượng cao để bán Conceicao khi CLB kỳ vọng thu về tối thiểu 34 triệu bảng Anh, có thể tăng lên nếu có thêm các điều khoản phụ. Theo Daily Mail (Anh), Palmeiras đã từ chối lời đề nghị hỏi mua Conceicao từ Newcastle trị giá 21,5 triệu bảng Anh, cộng thêm 12,9 triệu bảng Anh phụ phí.

Carrick đang nâng cao vị thế của MU trên thị trường chuyển nhượng khi "quỷ đỏ" tiến gần đến chiếc vé dự Champions League mùa tới. ẢNH: MIRROR/GETTY

Tương lai của Conceicao có thể phụ thuộc vào việc tiền vệ 22 tuổi Allan, một cầu thủ thường xuyên đá chính, có ở lại CLB hay không. Palmeiras mới đây đã từ chối lời đề nghị 30 triệu bảng từ Napoli, nhưng nếu cuối cùng Allan ra đi, thì Palmeiras có thể sẽ muốn giữ chân Conceicao, người mà giá trị chuyển nhượng có khả năng sẽ tăng lên nữa.

Đại diện của Conceicao đang chuẩn bị cho việc chuyển nhượng và đã gặp gỡ một số CLB hàng đầu châu Âu. Gia đình của Conceicao đã đi khắp các quốc gia, bao gồm Anh và Pháp, để đánh giá các điểm đến tiềm năng khi họ chuẩn bị rời khỏi quê hương.

Những màn trình diễn gần đây của Conceicao tại giải đấu khu vực dành cho lứa tuổi U-20 mang tên Copinha, nơi anh ghi được 4 bàn thắng và có 3 pha kiến ​​tạo trong 7 lần ra sân, đã giúp nâng cao tên tuổi của anh. Conceicao cũng trở thành tâm điểm chú ý khi Brazil tiến vào những vòng đấu cuối cùng của giải vô địch Nam Mỹ dành cho lứa tuổi U-17.